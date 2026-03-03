Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο της συμμετοχής του στο νέο «Your Face Sounds Familiar» (YFSF) ο Μέμος Μπεγνής, μιλώντας στην κάμερα του “Breakfast@Star”. Ο δημοφιλής ηθοποιός δεν παρέλειψε να πάρει θέση και για τη φετινή εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision, καταθέτοντας την άποψή του για το τραγούδι του Akyla που θα ταξιδέψει στην Ελβετία.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το αν η συμμετοχή του στην φετινή σεζόν του «YFSF» είναι δεδομένη, ο Μέμος Μπεγνής απάντησε πως: «Η αλήθεια είναι πως είμαι σε συζητήσεις, αλλά ακόμα δεν έχει “κλείσει” κάτι. Είναι κάτι που θα το σκεφτόμουνα αν οι προϋποθέσεις είναι σωστές. Θα έλεγα ότι, αν το κάνω τελικά -που ακόμα δεν είναι σίγουρο και δεν το ξέρω- θα το έκανα με χαρά και με μία γλυκιά αγωνία. Είναι κάτι δύσκολο που δεν το έχω ξανακάνει και είναι πολύ μεγάλη πρόκληση να κάνεις κάτι τέτοιο». Το αν ο ηθοποιός θα συμμετάσχει λοιπόν στο γνωστό τηλεοπτικό παιχνίδι, είναι κάτι για το οποίο ακόμα δεν υπάρχει απάντηση.

Η συμμετοχή της Ελλάδος με το τραγούδι «Ferto» στον φετινό ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού αποτελεί το νούμερο ένα θέμα συζήτησης αυτόν τον καιρό. Όταν ο Μπεγνής ερωτήθηκε πως κρίνει την φετινή επιλογή τραγουδιού και τραγουδιστή για την Eurovision, απάντησε: «Το τραγούδι σαν τραγούδι δεν μου λέει κάτι, κυρίως γιατί δεν είναι και του στυλ μου, μάλιστα με ξένισε όταν το άκουσα, είπα “τώρα τι είναι αυτό;”. Εντάξει, μένει στο αυτί, αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί να πάρει και την πρωτιά, γιατί είναι πολύ fun και πολύ πρωτότυπο, αλλά θα μείνω στον Akyla, τον οποίο από την πρώτη στιγμή -ακόμα κι αν δεν μου άρεσε το τραγούδι- τον συμπάθησα γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Είναι ένα γλυκό πλάσμα, με χαμόγελο, με κέφι. Πραγματικά του αξίζει να πάει ψηλά, γιατί έχει και ωραία φωνή».

govastiletto.gr – Μέμος Μπεγνής: «Δεν είμαι για γάμο, συγκατοίκηση ή ίδιο κρεβάτι»