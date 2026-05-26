Ο Μέμος Μπεγνής μίλησε ανοιχτά για μια αποτυχημένη επιχειρηματική του προσπάθεια που, όπως είπε, τον οδήγησε σε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και χρέη.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Happy Day», ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι στο παρελθόν επένδυσε χρήματα που είχε κερδίσει από την υποκριτική σε μια επιχείρηση ταχυφαγείου, η οποία όμως δεν είχε την εξέλιξη που περίμενε.

«Έκανα μία επένδυση και καταστράφηκα. Μέχρι σήμερα είμαι με χρέη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ακόμη προσπαθεί να ξεμπλέξει οικονομικά.

Όπως εξήγησε, η εμπειρία αυτή τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει επιχειρηματικό ένστικτο.

«Δεν το έχω εγώ το επιχειρείν», σημείωσε, τονίζοντας πως η διαχείριση μιας επιχείρησης δεν ήταν κάτι που μπορούσε να υποστηρίξει.

Παρά τις δυσκολίες, υπογράμμισε ότι δεν έμεινε ποτέ χωρίς δουλειά, ούτε και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, ενώ αναφέρθηκε και σε προηγούμενες επαγγελματικές εμπειρίες του, όπως η θητεία του στο Ναυτικό και η εργασία του ως σερβιτόρος.

Παράλληλα, μίλησε και για την προσωπική του ζωή, σημειώνοντας πως όταν ερωτεύεται, λειτουργεί έντονα και αυθόρμητα, χωρίς να συγκρατεί τα συναισθήματά του.

Govastiletto.gr – Μέμος Μπεγνής για Akyla: «Σαν τραγούδι δεν μου λέει κάτι – Είπα “τώρα τι είναι αυτό;”»