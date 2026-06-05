Στην εμπειρία του για το «Your Face Sounds Familiar» και τη μεταμφίεσή του στη Σοφία Αρβανίτη αναφέρθηκε ο Μέμος Μπεγνής, αποκαλύπτοντας μάλιστα μια χαρακτηριστική συνομιλία που είχε μαζί της πριν ανέβει στη σκηνή.

Ο ηθοποιός μίλησε για την αρχική του αμφιβολία σχετικά με τον συγκεκριμένο ρόλο, καθώς όπως είπε δυσκολεύτηκε να καταλάβει πώς θα μπορούσε να προσεγγίσει τη συγκεκριμένη καλλιτέχνιδα, η οποία δεν έχει ένα «αυστηρά χαρακτηριστικό» φωνητικό ή ερμηνευτικό ύφος όπως άλλες μεγάλες ερμηνεύτριες.

Πριν την εμφάνισή του, επικοινώνησε με τη Σοφία Αρβανίτη ζητώντας της συμβουλές, με την ίδια να του επισημαίνει ότι δεν αποτελεί έναν τόσο «τυποποιημένο» χαρακτήρα ώστε να μπορεί εύκολα να μιμηθεί κάποιος τη φωνή ή την κίνησή της, γεγονός που όπως παραδέχτηκε, τον έβαλε σε ακόμη περισσότερη σκέψη.

Παρά τις αρχικές του δυσκολίες, ο Μέμος Μπεγνής κατάφερε να εντυπωσιάσει στην εμφάνισή του, κάτι που επιβεβαίωσε και η ίδια η τραγουδίστρια όταν είδε το αποτέλεσμα, εκφράζοντας την έκπληξή της για το πόσο πιστά αποδόθηκαν οι κινήσεις και η σκηνική της παρουσία.

Ο ίδιος σημείωσε πως η επιτυχία της μεταμφίεσης δεν ήταν τυχαία, καθώς η μουσική της Σοφίας Αρβανίτη υπήρξε κομμάτι της εφηβείας του, κάτι που τον βοήθησε να προσεγγίσει πιο φυσικά τον ρόλο.

Govastiletto.gr – YFSF – Μέμος Μπεγνής: Η καθηλωτική εμφάνιση ως Σοφία Αρβανίτη που «μάγεψε» κριτές και κοινό