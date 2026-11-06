Στις συνήθειες που έχει αφήσει πίσω του, αλλά και στην απόφασή του να διακόψει οριστικά το κάπνισμα, αναφέρθηκε ο Μέμος Μπεγνής, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου.

Ο ηθοποιός μίλησε για τις αλλαγές που έχει κάνει στην καθημερινότητά του, αποκαλύπτοντας ότι για περίπου δύο δεκαετίες κάπνιζε ιδιαίτερα πολύ.

Όπως εξήγησε, το τσιγάρο ήταν η βασική του κατάχρηση, μέχρι τη στιγμή που ένα πρόβλημα στην υγεία των φωνητικών του χορδών τον έκανε να επανεξετάσει τη σχέση του με αυτή τη συνήθεια.

Οι αλλαγές στην καθημερινότητά του

Ο Μέμος Μπεγνής ανέφερε πως το τελευταίο διάστημα έχει περιορίσει σημαντικά ορισμένες συνήθειες, καθώς έχει σταματήσει να καταναλώνει ζάχαρη και αλκοόλ, ακόμη και σε μικρές ποσότητες. Παράλληλα, έχει αφήσει οριστικά πίσω του το κάπνισμα.

«Τους τελευταίους μήνες έχω κόψει τη ζάχαρη τελείως. Έχω κόψει το να πίνω, που δεν πίνω, αλλά ακόμα και ένα ποτήρι κρασί. Δεν καπνίζω. Κάπνιζα πάρα πολύ στο παρελθόν, ήταν η μόνη μου κατάχρηση», δήλωσε.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως η εξάρτησή του από το τσιγάρο ήταν μεγάλη, καθώς έφτανε να καταναλώνει σχεδόν δύο πακέτα ημερησίως για 20 ολόκληρα χρόνια.

«Επί είκοσι χρόνια κάπνιζα δύο πακέτα την ημέρα σχεδόν. Το είχα παρακάνει. Όταν πω ότι κάτι θα κάνω, θα το κάνω, οπότε το έκοψα. Είμαι σκυλί σε αυτό», πρόσθεσε.

Το πρόβλημα στις φωνητικές χορδές που τον έκανε να σταματήσει το κάπνισμα

Ο ηθοποιός εξήγησε πως η απόφασή του να διακόψει το κάπνισμα συνδέθηκε με ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε στις φωνητικές του χορδές. Όπως αποκάλυψε, λόγω παλινδρόμησης είχε εμφανίσει οίδημα, με τον γιατρό του να τον ενημερώνει ότι το τσιγάρο επιβάρυνε την κατάστασή του.

Η σύσταση που δέχτηκε ήταν ξεκάθαρη: εάν ήθελε να συνεχίσει να τραγουδά και να εργάζεται ως ηθοποιός, έπρεπε να σταματήσει το κάπνισμα.

«Κάποια στιγμή λόγω παλινδρόμησης είχα βγάλει ένα οίδημα στις χορδές και μου είπε ο γιατρός ότι οφείλεται στο τσιγάρο. Μου είπε ότι αν θέλω να συνεχίσω να τραγουδάω και να είμαι ηθοποιός, θα πρέπει να κόψω το τσιγάρο», αποκάλυψε ο Μέμος Μπεγνής.

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