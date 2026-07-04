Καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» ήταν ο Mente Fuerte και μίλησε για την πορεία του και την συνεργασία του με την Δέσποινα Βανδή.

Όπως ανέφερε ο γνωστός τράπερ: «Κατάλαβα ότι είναι πολύ γλυκιά. Κάναμε μαζί το video clip και αγκαλιαστήκαμε. Σε ένα περιστατικό που συνέβη στα βραβεία MAD ξηγήθηκε με μαγκιά και την γουστάρω ακόμα πιο πολύ από τότε.

Δεν μπορώ να πω, αλλά μπήκε μπροστά, όταν είπε κάποιος για μένα “δεν του δίνω το βραβείο”», είπε ο Mente Fuerte.

Για τις σχέσεις του σήμερα με την τραγουδίστρια: «Μιλάω με την Δέσποινα Βανδή, αν και έχουμε να τα πούμε καιρό».

Το τραγούδι της συνεργασίας της Δέσποινα Βανδή με τον Mente Fuerte λέγεται «Πανσέληνος». Κυκλοφόρησε στις 22 Μαρτίου 2024 και αποτέλεσε την πρώτη τους κοινή συνεργασία. Τη μουσική έγραψε ο Teo Tzimas, ενώ τους στίχους υπογράφουν ο ίδιος μαζί με τον Mente Fuerte.

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