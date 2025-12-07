Ο Mente Fuerte είναι εδώ με το νέο και φρέσκο του hit «Συμπαντικό» έτοιμος να μας παρασύρει για μια ακόμα φορά. Ο δημοφιλής ράπερ συμπράττει με την Minos EMI, A Universal Music Company και μαζί κυκλοφορούν το νέο του banger.

Το «Συμπαντικό» συνδυάζει rap και pop στοιχεία με τον καταλληλότερο τρόπο, δημιουργώντας το απόλυτο smash hit. Με στίχους γραμμένους από τον Mente Fuerte και μουσική με την υπογραφή του Gamecue η νέα κυκλοφορία του πολύπλευρου ράπερ έρχεται να ταράξει τα μουσικά νερά.

Έχοντας στο δυναμικό του τεράστιες επιτυχίες και εκατομμύρια streams στο Spotify ο Mente Fuerte αποτελεί έναν από τους πλέον δημιουργικούς καλλιτέχνες της rap σκηνής της χώρας, και το «Συμπαντικό» είναι μια ακόμα απόδειξη.

Δείτε το βίντεό του:

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: mentefuerte.lnk.to/SYBANTIKO

govastiletto.gr – Mente Fuerte: Σοκάρει η μητέρα του – «Έχω νιώσει σαν τις μάγισσες στο Μεσαίωνα, που τις κυνηγούσαν για να τις κάψουν»