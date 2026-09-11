Μια βραδιά γεμάτη συναισθήματα και συγκίνηση έζησε το κοινό που βρέθηκε χθες στο Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού για τη συναυλία του Πάνου Μουζουράκη. Ο αγαπημένος τραγουδιστής, εμφανώς επηρεασμένος από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τίμησε τη μνήμη του φίλου του αφιερώνοντάς του σημαντικό μέρος του προγράμματος. Μιλώντας ανοιχτά στον κόσμο για τη φορτισμένη κατάσταση στην οποία βρισκόταν, παραδέχτηκε ότι η θερμή ανταπόκριση των θεατών ήταν το στήριγμά του για να ολοκληρώσει τη βραδιά.

«Από εκεί πάνω που μας βλέπει θα ήθελε να περάσουμε καλά. Δεν ξέρω μπορεί να έλεγε: Τι κάνεις ρε μ@@@ Μουζουράκη. Εγώ πέθανα και εσείς κάνεις συναυλίες; Αλλά νομίζω εάν με έκραζε για κάτι θα ήταν για να σταματάω να μιλάω και να τραγουδήσω», είπε αρχικά ο Πάνος Μουζουράκης.

Η πρώτη γνωριμία

Από τη σκηνή της Λεμεσού θυμήθηκε την πρώτη φορά που είχε δει τον Γιώργο Μαζωνάκη να τραγουδά στην Κρήτη και τη συνάντησή τους στα καμαρίνια μετά την εμφάνιση.

Μίλησε για τη φωνή και τη σκηνική παρουσία του Μαζωνάκη και περιέγραψε έναν άνθρωπο διαφορετικό από τους άλλους.

«Χάσαμε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη», είπε για τον φίλο του, ενώ ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή επιστράτευσε το χιούμορ του, φανταζόμενος πώς θα σχολίαζε ο ίδιος ο Μαζωνάκης το γεγονός ότι εκείνος βρισκόταν στη σκηνή και έδινε συναυλία.

Οι επικρίσεις γιατί δεν έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Πάνος Μουζουράκης αναφέρθηκε και στις επικρίσεις που δέχθηκε επειδή δεν επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη με κάποια δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξήγησε ότι δεν θεωρεί πως ένας άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να εκθέτει δημόσια τον τρόπο με τον οποίο βιώνει τη θλίψη και το πένθος του.

«Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι οποιαδήποτε επιλογή και αν έκανε θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο κριτικής.

Το τραγούδι για τον Μαζωνάκη

Η πιο έντονη στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν ο Πάνος Μουζουράκης πέρασε από τα λόγια στη μουσική. Αρχικά αφιέρωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη ένα τραγούδι του Robbie Williams και στη συνέχεια, σχεδόν βουρκωμένος, επέλεξε να ερμηνεύσει ένα από τα τραγούδια που είχε συνδεθεί μαζί του.

Ήταν το προσωπικό αντίο του Πάνου Μουζουράκη στον Γιώργο Μαζωνάκη, αυτή τη φορά όχι μέσα από μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, αλλά από τη σκηνή της Λεμεσού.

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