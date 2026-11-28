Η νέα άφιξη στην πλατεία Συντάγματος, που δεν είναι άλλη από το νέο studio εκγύμνασης του Tyler McBeth και ετοιμάζεται τώρα, αναμένεται στο πρώτο μισό του 2027, πιθανότατα την άνοιξη.

Πρόκειται για το πρώτο Barry’s στην Ελλάδα, που θα ανοίξει σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια στην «καρδιά» της Αθήνας, στην οδό Όθωνος 6 από τον σύζυγο του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος προετοιμάζει το σχετικό εγχείρημα εδώ και πάνω από μια διετία τουλάχιστον.

Η εταιρεία «Barry’s Greece Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», με αντικείμενο τις υπηρεσίες γυμναστηρίων, ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ), συστάθηκε πίσω στο 2024 με μοναδικό εταίρο και διαχειριστή τον Tyler McBeth. Τώρα οι εργασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη και μάλιστα οι ρυθμοί έχουν επιταχυνθεί, προκειμένου οι νέοι χώροι να παραδοθούν όσο το δυνατόν νωρίς, για ένα διεθνές brand, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

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Μάλιστα, η χώρα μας είναι για τη Barry’s η 20η αγορά όπου θα δραστηριοποιηθεί, έχοντας πάνω από 100 studio διεθνώς, ενώ το νέο άνοιγμα της πλατείας Συντάγματος σηματοδοτεί και την είσοδο του brand, σε ακόμη μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Μάλιστα έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγγραφές στη λίστα ενδιαφερομένων που θα ενημερώνονται πρώτοι σχετικά με αποκλειστικές προσφορές συνδρομών πριν από την επίσημη έναρξη λειτουργίας, εκδηλώσεις και άλλες προγραμματισμένες δράσεις.

Η αλυσίδα ξεκίνησε ως Barry’s Bootcamp το 1998 από το Δυτικό Χόλιγουντ του Λος Άντζελες, με τον γυμναστή Barry Jay να εισάγει τότε ένα πρωτοποριακό για την εποχή μοντέλο ομαδικής προπόνησης υψηλής έντασης. Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτέλεσε μια από τις αφετηρίες της ανάπτυξης του λεγόμενου boutique fitness, δηλαδή των εξειδικευμένων χώρων άθλησης που δίνουν έμφαση στην εξατομικευμένη εμπειρία, τις ολιγομελείς ομάδες και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Σημειωτέον ότι η αγορά του boutique fitness βαίνει αυξανόμενη διεθνώς τα τελευταία χρόνια και προβλέπεται να φτάσει τα 86 δισ. δολάρια μέχρι το 2030, σε σύγκριση με τα 48 δισ. δολάρια που ήταν το 2023. Η ίδια η Barry’s έχει προσελκύσει και σημαντικά επενδυτικά κεφαλαία (private equity) για την ανάπτυξή της με σημαντικό ορόσημο στις αρχές του 2025 όταν στο επενδυτικό της σχήμα πήρε θέση η Princeton Equity Group, ενώ μεταξύ των προηγούμενων θεσμικών επενδυτών της περιλαμβάνονται οι North Castle Partners, LightBay Capital, Camino Partners, ICP Group και Stockholm Leisure Partners.

Σήμερα η Barry’s έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια κοινότητα με περισσότερα από 100 studios ανά τον κόσμο σε κορυφαίες αγορές και πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Μαϊάμι, η Μαδρίτη, το Ντουμπάι και το Σίδνεϊ. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «η συνταγή έχει μείνει η ίδια από την πρώτη μέρα: ένα προσεκτικά καθοδηγούμενο τρέξιμο στον διάδρομο σε συνδυασμό με λειτουργική προπόνηση ενδυνάμωσης, όλα μέσα στο Red Room – ένα καθηλωτικό studio με κόκκινο φωτισμό και την ενέργεια ενός nightclub, όπου κάθε πελάτης απολαμβάνει την προσοχή ενός προσωπικού εκπαιδευτή μέσα σε ομαδικό περιβάλλον».

Πριν από λίγο καιρό μάλιστα με αφορμή τις ανακοινώσεις για το νέο εγχείρημα του Τάιλερ Μακμπέθ ο JJ Gantt, CEO της Barry’s δήλωσε ότι «η Ελλάδα διαθέτει μια πλούσια κληρονομιά που τιμά τον αθλητισμό και την ευεξία, γεγονός που την καθιστά το ιδανικό περιβάλλον για το εμβληματικό Red Room. Ανυπομονούμε να …κάνουμε sprint και να σηκώσουμε βάρη μαζί με την κοινότητα της Αθήνας».

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και το Interior Design του νέου project υπογράφει η Δήμητρα Τσαγγαλά, ενώ η ANICON έχει επιλεγεί ως συνεργάτης για τη διαχείριση του έργου (Project Management) και την κατασκευαστική του υλοποίηση μέσω αυτεπιστασίας (Construction Management).

govastiletto.gr – Πλάνα από το γυμναστήριο του Tyler McBeth δίπλα στην Πλατεία Συντάγματος