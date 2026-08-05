Αποκαλυπτικά στιγμιότυπα από το ξέφρενο πάρτι του γάμου της με τον Jake Medwell δημοσίευσε η Αμαλία Κωστοπούλου. Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού, αφού έβγαλε το εντυπωσιακό νυφικό της και υιοθέτησε ένα πιο άνετο look, ξεφάντωσε στην πίστα μαζί με τους καλεσμένους της.

«Χορεύαμε μέχρι να ανατείλει ο ήλιος», σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Σε ένα παραμυθένιο σκηνικό στο ιστορικό Κάστρο της Πύλου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Αμερικανός επιχειρηματίας Jake Medwell, το Σάββατο 30 Μαΐου. Περισσότεροι από 350 καλεσμένοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού βρέθηκαν στη Μεσσηνία για το τριήμερο των εορτασμών, το οποίο ξεκίνησε με ένα ατμοσφαιρικό welcome party δίπλα στο κύμα. Μετά την τελετή και την ανταλλαγή των όρκων, ακολούθησε κοκτέιλ με θέα το ηλιοβασίλεμα και ένα ρομαντικό δείπνο στην αυλή του κάστρου, υπό το φως της πανσελήνου του Μαΐου.

Ακολούθησαν οι ομιλίες των αγαπημένων τους προσώπων, ο πρώτος χορός του ζευγαριού και η κοπή της γαμήλιας τούρτας, πριν η διασκέδαση μεταφερθεί στο Mandarin Oriental. Το πάρτι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τον φίλο του ζευγαριού John από τους Rüfüs Du Sol και τον Augusto Yepes να κρατούν τους καλεσμένους στην πίστα μέχρι τις 8 το πρωί.

Η νέα ανάρτηση της Αμαλίας Κωστοπούλου αποτυπώνει ακριβώς αυτήν την πιο αυθόρμητη πλευρά της βραδιάς, με χορό, αγκαλιές και στιγμές από το εσωτερικό του πάρτι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Amalia Medwell (@amalia)

Για την τελετή, η Αμαλία Κωστοπούλου είχε επιλέξει ένα στράπλες νυφικό Elie Saab από τούλι, διακοσμημένο με λαμπερές τρισδιάστατες floral λεπτομέρειες. Στο γαμήλιο πάρτι όμως άλλαξε φόρεμα και φόρεσε μία εντυπωσιακή και λαμπερή δημιουργία από τον Georges Hobeika, με βάση σχέδιο από τη συλλογή Άνοιξη 2026 του οίκου.

Να θυμίσουμε το ζευγάρι είχε ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στο Τέξας στις 10 Οκτωβρίου 2025. Στην Πύλο επέλεξε μία προσωπική τελετή, την οποία τέλεσε στενός παιδικός φίλος του γαμπρού και στην οποία ενσωματώθηκαν στοιχεία τόσο από την ελληνική ορθόδοξη καταγωγή της Αμαλίας όσο και από την εβραϊκή παράδοση του Jake.

Το ζευγάρι ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως επέλεξε την Ελλάδα και την Πύλο για τη μεγάλη γαμήλια γιορτή του.

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