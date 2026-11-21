Η παράσταση «Μέσα στο Μυαλό σου» του Dr. Γιώργου Λάγιου έκανε πρεμιέρα, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στο Θέατρο Αλίκη για τρίτη χρονιά με τη συνέχεια της. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή θεατρική εμπειρία που γκρεμίζει τα σύνορα ανάμεσα στη σκηνή και στο κοινό. Ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς – συμμετέχει ενεργά και γίνεται κομμάτι της ίδιας της παράστασης, αφού τίποτα δεν τελείωσε ακόμα.

Στο «Part 3: The Finale – Όλα για Σένα» η ιστορία της Ολίβιας φτάνει στο καθοριστικό της σημείο, εκεί όπου οι επιλογές, οι φόβοι και οι προσωπικές ανάγκες δεν μπορούν πλέον να μένουν στο περιθώριο. Στην παράσταση συμμετέχουν οι ηθοποιοί Μάνος Τσούτης και Χρύσα Ρώμα, ενώ τη σκηνική επιμέλεια υπογράφει ο Πάνος Κούγιας.

Το παρών στην επίσημη πρεμιέρα έδωσαν πολλοί επώνυμοι ανάμεσα σε αυτούς η Μαρία Σολωμού, η Εύη Φραγκάκη, η Τζένη Καζάκου και η Ανδρομάχη.

Δείτε φωτογραφίες από την επίσημη πρεμιέρα

Μαρία Σολωμού

Τζένη Καζάκου

Εύη Φραγκάκη

Σπύρος Μαρτίκας

Ανδρομάχη Δημητροπούλου

Άριελ Κωνσταντινίδη

Εύη Φραγκάκη-Γιώργος Λάγιος-Σπύρος Μαρτίκας

Γιώργος Λάγιος-Ανδρομάχη Δημητροπούλου

Μαρία Σολωμού-Γιώργος Λάγιος

Λίγα λόγια για τον Dr. Γιώργο Λάγιο

Ο Dr. Γιώργος Λάγιος, διδάκτωρ ψυχοσεξολογίας, καθηγητής ψυχοσεξουαλικής θεραπείας και συγγραφέας των βιβλίων “Εσύ θα σε επέλεγες για γονιό σου;”, “Μέσα στο Μυαλό σου” και “Ντροπή σου Ολίβια”, έχει τα τελευταία χρόνια διαμορφώσει μια ξεχωριστή μορφή διαδραστικού θεάτρου, όπου η ψυχολογία συναντά τη θεατρική πράξη. Με αφετηρία την επιστημονική γνώση και όχημα την ενεργή συμμετοχή του κοινού, οι παραστάσεις του ανοίγουν έναν διάλογο γύρω από προσωπικά διλήμματα, σχέσεις και ζητήματα που συχνά παραμένουν στο περιθώριο.

Φωτογραφίες: NDP photo agnecy

govastiletto.gr -Γιώργος Λάγιος: «Αυτό το διάστημα είμαι σε μία αποκλειστική σχέση και δεν πάω με άλλες»