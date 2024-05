Με ένα φόρεμα του οίκου Balmain φτιαγμένο από άμμο, εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2024 η τραγουδίστρια Tyla. Το φόρεμα που δημιουργήθηκε από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Balmain, Olivier Rousteing, ήταν μια έμπνευση από το θέμα του φετινού Met Gala, «Ο Κήπος του Χρόνου». Ο Rousteing δήλωσε πως εμπνεύστηκε από την έννοια του χρόνου και της παροδικότητας των πραγμάτων για να επαναπροσδιορίσει τη χρήση των υλικών και να επιχειρήσει να μετατρέψει την άμμο σε κάτι μόνιμο.

Χρησιμοποιώντας ένα καλούπι, δημιούργησε τα κομμάτια του φορέματος, τα οποία στη συνέχεια συν αρμολογήθηκαν ώστε να προκύψει το τελικό αποτέλεσμα: Ένα στράπλες φόρεμα, στο χρώμα της άμμου, που φόρεσε η Tyla. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε κρατώντας και μία τσάντα Balmain σε σχήμα κλεψύδρας – με άμμο.

Συνολικά, το φόρεμα δημιουργήθηκε με βάση τρεις διαφορετικές αποχρώσεις άμμου, ενώ μικροκρύσταλλοι που τοποθετήθηκαν ενδιάμεσα, τού έδιναν λάμψη σε κάθε κίνηση.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό και το φόρεμα ήταν τόσο εύθραυστο, που για να ανέβει η Tyla τα σκαλιά του μουσείου, χρειάστηκε να τη μεταφέρουν «σηκωτή».

