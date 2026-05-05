Η Blake Lively έκανε μια εντυπωσιακή και απρόσμενη εμφάνιση στο φετινό Met Gala 2026, ανεβαίνοντας τα διάσημα σκαλιά του Metropolitan Museum of Art και τραβώντας όλα τα βλέμματα.

Η ηθοποιός επέλεξε ένα εντυπωσιακό φόρεμα από τον οίκο Versace, σε παστέλ αποχρώσεις, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη φήμη της ως μία από τις πιο καλοντυμένες παρουσίες του θεσμού.

Το look της ολοκληρώθηκε με μια λαμπερή τσάντα από τη Judith Leiber, που πρόσθεσε μια glam πινελιά στην εμφάνισή της.

Η παρουσία της στο κόκκινο χαλί είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ώρες μετά τον συμβιβασμό στη δικαστική της διαμάχη με τον Justin Baldoni, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στην ταινία It Ends With Us.

Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία την τελευταία στιγμή, αποφεύγοντας μια μακρά και απαιτητική δικαστική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση είχε ξεκινήσει το 2024, όταν η Lively είχε καταθέσει αγωγή κατηγορώντας τον Baldoni για ανάρμοστη συμπεριφορά στα γυρίσματα, ενώ εκείνος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες και είχε απαντήσει με ανταγωγή. Μετά από διαπραγματεύσεις εβδομάδων, οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν τελικά σε εξωδικαστική λύση.

Η εμφάνισή της στο Met Gala σηματοδότησε και την επιστροφή της στο event μετά το 2022, αποδεικνύοντας ότι, πέρα από τις προσωπικές προκλήσεις, παραμένει σταθερά μια ισχυρή fashion παρουσία που ξέρει να δημιουργεί στιγμές.

Govastiletto.gr – Blake Lively: Απορρίφθηκαν οι κατηγορίες κατά του Justin Baldoni – Ο λόγος πίσω από την απόφαση