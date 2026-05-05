Η Heidi Klum “πάγωσε” τον χρόνο στα σκαλιά του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης, ενσαρκώνοντας απόλυτα το φετινό θέμα “Fashion Is Art”. Το supermodel εμφανίστηκε ως ένα ζωντανό γλυπτό, φορώντας μια δημιουργία σε γκρι τόνους που αγκάλιαζε το σώμα της με χειρουργική ακρίβεια. Χάρη σε μια εντυπωσιακή οφθαλμαπάτη του υλικού, το σύνολο έδινε την ψευδαίσθηση ενός αέρινου, διάφανου υφάσματος που κινούνταν μαζί της, κλέβοντας τις εντυπώσεις στο φετινό Met Gala.

Ακόμη και οι λεπτομέρειες στο πρόσωπο της Heidi Klum δημιουργούσαν την παραπλανητική εικόνα ενός πέπλου. Το look ολοκληρώθηκε με ένα headpiece με φλοράλ στοιχεία. Ολόκληρη η εμφάνιση κάλυπτε το σώμα του διάσημου μοντέλου, ενώ προστέθηκαν γκρι φακοί επαφής στα μάτια της.

Η καλλιτεχνική έμπνευση πίσω από την εμφάνιση της Klum

Το σύνολο της Heidi Klum ήταν εμπνευσμένο από το γλυπτό «Veiled Vestal» του Ραφαέλε Μόντι, που χρονολογείται από το 1847. Το έργο είχε παραγγελθεί έναν χρόνο νωρίτερα, το 1846, και απεικονίζει μια Εστιάδα Παρθένο, δηλαδή μία από τις ιέρειες της Βέστα, της θεάς της εστίας στην αρχαία Ρώμη.

Το γλυπτό βρισκόταν στο Chiswick House του Κάβεντις στο δυτικό Λονδίνο και σήμερα εκτίθεται στο Chatsworth House. Το έργο τέχνης εμφανίστηκε επίσης στην κινηματογραφική μεταφορά του 2005 του «Pride & Prejudice» της Τζέιν Όστεν, σε σκηνοθεσία Τζο Ράιτ.

