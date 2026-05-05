Στο Met Gala 2026, ο Bad Bunny κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα, όχι μόνο με την εμφάνισή του, αλλά και με τον βαθύ συμβολισμό πίσω από αυτήν, επιβεβαιώνοντας ξανά ότι αντιμετωπίζει τη μόδα ως μορφή αφήγησης.

Η επιλογή του δεν ήταν τυχαία.

Ο ίδιος θέλησε να “παίξει” με την έννοια του χρόνου και της φθοράς, βάζοντας στο επίκεντρο το πώς αλλάζει ο άνθρωπος μέσα στα χρόνια και πώς αυτή η αλλαγή μπορεί να αποδοθεί μέσα από τη μόδα.

Με τον χαρακτηριστικό του αυτοσαρκασμό, σχολίασε πως το αποτέλεσμα ήταν σαν να του πήρε «δεκαετίες» για να ολοκληρωθεί, δίνοντας ακόμη πιο θεατρικό τόνο στην παρουσία του.

Το outfit του ήταν ένα αυστηρό, μαύρο tailored σύνολο που δημιούργησε σε συνεργασία με τη Zara, εμπνευσμένο από ιστορικά couture references. Το look ολοκληρώθηκε με μπαστούνι και επιλεγμένα κοσμήματα, που ενίσχυσαν την αίσθηση ενός χαρακτήρα βγαλμένου από άλλη εποχή.

Πίσω από την εικόνα όμως, κρυβόταν ένα ξεκάθαρο concept: η σχέση μόδας και γήρανσης. Η εμφάνισή του συνδεόταν με τη θεματική «The Aging Body» της έκθεσης του Costume Institute, που εξετάζει πώς το σώμα και η ταυτότητα μεταβάλλονται με το πέρασμα του χρόνου και πώς αυτά μπορούν να εκφραστούν καλλιτεχνικά.

Ο Bad Bunny έχει αποδείξει πολλές φορές ότι χρησιμοποιεί τη μόδα σαν μέσο έκφρασης και όχι απλώς ως στιλιστική επιλογή.

Από το street style, μέχρι τις couture εμφανίσεις του, κάθε του παρουσία λειτουργεί σαν αφήγηση — και στο Met Gala, αυτή η αφήγηση έγινε πιο συμβολική από ποτέ.

Πηγή: elle.com