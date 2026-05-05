Η Kim Kardashian μετέτρεψε το σώμα της σε ένα ζωντανό έργο τέχνης στο Met Gala 2026, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της ως η απόλυτη “survivor” του στυλ. Η εμφάνισή της ήταν μια ωδή στη γλυπτική της μόδας, καθώς επέλεξε ένα εμβληματικό “armour” bodysuit. Η δημιουργία, καρπός της συνεργασίας του θρυλικού καλλιτέχνη Allen Jones με το δίδυμο Whitaker Malem, ήταν μια από τις πιο τολμηρές και συζητημένες στιγμές της φετινής διοργάνωσης στη Νέα Υόρκη.

Η εμφάνισή της περιλάμβανε ένα μεταλλικό, πορτοκαλί bodysuit που αγκάλιαζε το σώμα σαν πανοπλία, με sculpted λεπτομέρειες που τόνιζαν τη σιλουέτα της. Το outfit συνδυάστηκε με μια ανοιχτή μπροστά φούστα και minimal nude heels, αφήνοντας το concept να πρωταγωνιστεί.

Το σύνολο ήταν εμπνευσμένο από τη σειρά έργων Maitresse του Allen Jones, αλλά και από το iconic “Body Armour” έργο του καλλιτέχνη από τη δεκαετία του ’70, φέρνοντας μια έντονα καλλιτεχνική και provocative διάσταση στο red carpet.

Η εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά

Η Kim Kardashian ολοκλήρωσε το look με μια εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά, επιλέγοντας ένα ξανθό, retro blowout αντί για το χαρακτηριστικό της σκούρο χρώμα.

Το αποτέλεσμα ήταν μια εμφάνιση που ισορροπούσε ανάμεσα στο fashion, το sculpture και το performance, πλήρως ευθυγραμμισμένη με το φετινό θέμα “Fashion Is Art”.

Μετά το καλυμμένο πρόσωπο με Balenciaga και το ιστορικό ένδυμα της Marilyn Monroe, η Kim Kardashian επέστρεψε στο Met Gala του 2026 για να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της.

