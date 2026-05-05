Το Met Gala επέστρεψε και απέδειξε ξανά γιατί κρατά τα σκήπτρα του απόλυτου γεγονότος στον κόσμο της μόδας.

Η φετινή βραδιά δεν ήταν απλώς μια παρέλαση διασήμων, αλλά ένα παγκόσμιο υπερθέαμα δημιουργικότητας. Υπό τη θεματική “Fashion is Art“, οι προσκεκλημένοι αντιμετώπισαν το ένδυμα ως καλλιτεχνικό έργο, μεταμορφώνοντας τα σκαλιά του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης σε μια ζωντανή γκαλερί υψηλής αισθητικής και πρωτοπορίας.

Το ρόλο των co-chairs για τη διοργάνωση του 2026 ανέλαβαν οι Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams και Anna Wintour, ενώ την τιμητική προεδρία θα έχουν ο Jeff Bezos και η Lauren Sánchez Bezos.

Η βραδιά επιβεβαίωσε πως η μόδα είναι μια ζωντανή μορφή τέχνης, μετατρέποντας το σώμα σε έναν καλλιτεχνικό καμβά.

H Anna Wintour έφτασε στο event μαζί με την Lauren Sanchez που ήταν ο μεγάλος χορηγός του φετινού Met Gala και την Nicole Kidman που ήταν παρουσιάστρια της βραδιάς.

Πάμε να δούμε αναλυτικά τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις και τους οίκους που επέλεξαν οι stars.

H Wintour επέλεξε μία δημιουργία υψηλής ραπτικής από τον οίκο Chanel με κάπα όλο φτερά.

H Lauren Sanchez ήταν εντυπωσιακή με custom Schiaparelli δημιουργία.

Η Nicole Kidman με Chanel sequin maxi dress που είχε φτερά στην μέση και η κόρη της με ροζ floral δημιουργία Dior.

Η Hailey Bieber με custom Saint Laurent δημιουργία που είχε sculpture top και blue cape.

Aπό τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της βραδιάς ήταν η Kylie Jenner με nude bustier και epic embellished full skirt.

H Zoe Kravitz με black lace gown του οίκου Saint Laurent.

Η Κim Kardashian φοράει ένα sculpture σύνολο από τους καλλιτέχνες Allen Jones και Whitaker Malem.

Η Cara Delevingne με Ralph Lauren φόρεμα που είχε sheer open back σχέδιο και long train.

Η Madonna με epic head piece!

Η Rihanna με Maison Margiela.

Η Beyonce με In Olivier Rousteing.

O Sam Smith όπως κάθε χρόνο τολμηρός.

H Sarah Pidgeon κάνει το ντεμπούτο της στο Met Gala με Loewe co ord που είχε bow top.

Φοβερή εμφάνιση από την Katy Perry με custom λευκό φόρεμα Stella McCartney και metallic mask.

Η Gigi Hadid επέλεξε ένα sheer φόρεμα όλο κεντημένο δημιουργία της Miu Miu

H Ιrina Shayk φόρεσε maxi φούστα και jewerly bra top, αποκαλυπτική!

H Μargot Robbie αρκετά απλή με Chanel strapless dress.

Η Georgina Rodríguez έκλεψε τις εντυπώσεις με την aqua δημιουργία από Ludovic de Saint Sernin και τα διαμαντένια κοσμήματα Chopard.

H Amanda Seyfried με baby pink gown Prada.

H Julianne Moore με black dress Τom Ford και tulle cape.

Custom Dior σύνολο από την πάντα τολμηρή Sabrina Carpenter.

Custom Michael Kors δημιουργια επελεξε η Anne Hathaway.

H Kendall Jenner με nude ντραπέ φόρεμα με bustier top.

Φωτογραφίες: REUTERS, Vogue, Instagram

