Για ακόμη μια χρονιά, κορυφαίες προσωπικότητες έδωσαν το «παρών» στο κόκκινο χαλί του φημισμένου Met Gala, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Και φέτος, η φιλανθρωπική εκδήλωση του Costume Institute του Metropolitan Museum of Art επιβεβαίωσε το ρόλο της ως κορυφαίο γεγονός, που συνδέει τη μόδα με την τέχνη.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε παραδοσιακά την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, συγκέντρωσε ανερχόμενα πρόσωπα και καταξιωμένες προσωπικότητες από το χώρο της μόδας, της ψυχαγωγίας, της πολιτικής και του αθλητισμού.

Ωστόσο, από τη βραδιά υπήρχαν ηχηρές απουσίες, όπως αυτή της Meryl Streep.

Παρόλο που η κορυφαία ηθοποιός κοσμεί το εξώφυλλο της αμερικανικής Vogue για το Μάιο και πρωταγωνιστεί στο σίκουελ του «Ο Διάβολος Φοράει Prada», φέρεται να απέρριψε την πρόσκληση να είναι οικοδέσποινα, λόγω της παρουσίας του ζεύγους Bezos.

Επιπλέον, από το λαμπερό fashion event απουσίαζε η Zendaya, η Bella Hadid, και ο Zohran Mamdani, σπάζοντας μια παράδοση δεκαετιών που ήθελε τους δημάρχους της Νέας Υόρκης να παρευρίσκονται.

