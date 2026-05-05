Το Met Gala 2026 επιβεβαίωσε την κυριαρχία του ως το κορυφαίο fashion event του πλανήτη. Η φετινή διοργάνωση, με οικοδέσποινες τις Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams και Anna Wintour, επικεντρώθηκε στη θεματική “Fashion is Art“, προκαλώντας τους καλεσμένους να δουν το ρούχο ως έργο τέχνης.

Με τους Jeff Bezos και Lauren Sánchez Bezos σε ρόλο τιμητικών προέδρων, η βραδιά εξελίχθηκε σε μια επίδειξη πρωτοπορίας και υψηλής αισθητικής, αποδεικνύοντας ότι η μόδα παραμένει μια ζωντανή και διαρκώς εξελισσόμενη μορφή έκφρασης.

Το Met Gala 2026 δεν ήταν απλώς μια επίδειξη υψηλής ραπτικής καθώς καi η ωρολογοποιία που παρουσιάστηκε ήταν εξίσου ενδιαφέρουσα.

Από σπάνια μοντέλα μέχρι κλασικά μοντέλα κατά παραγγελία, τα ρολόγια ήταν ένα ακόμη highlight της βραδιάς.

Πάμε να δούμε ποιοι stars φορούσαν τα καλύτερα ρολόγια

Ο Bad Bunny με Vintage Cartier Cloche

Ο Rami Malek με vintage Cartier Crash

Η Lisa με Bvlgari Serpenti Spiga 18k. λευκόχρυσο και διαμάντια.

Ο ράπερ Skepta με ρολόι Audemars Piguet Royal Oak Jumbo

O Καναδός ηθοποιός και μουσικός, Finn Wolfhard με λευκόχρυσο Jaeger LeCoultre με ζαφείρια.

Η Serena Williams με Audemars Piguet

O Αμερικανός ηθοποιός Connor Storrie με Omega Constellation σε χρυσό

Ο Άγγλος ηθοποιός Nicholas Hoult με Vacheron Constantin

Ο Luke Evans με Hublot

Τέλος ο Dwayne Johnson με Jacob & Co.

