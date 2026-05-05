Από σπάνια μοντέλα μέχρι κλασικά μοντέλα κατά παραγγελία, τα ρολόγια ήταν ένα ακόμη highlight της βραδιάς.
Πάμε να δούμε ποιοι stars φορούσαν τα καλύτερα ρολόγια
Ο Bad Bunny με Vintage Cartier Cloche
Ο Rami Malek με vintage Cartier Crash
Η Lisa με Bvlgari Serpenti Spiga 18k. λευκόχρυσο και διαμάντια.
Ο ράπερ Skepta με ρολόι Audemars Piguet Royal Oak Jumbo
O Καναδός ηθοποιός και μουσικός, Finn Wolfhard με λευκόχρυσο Jaeger LeCoultre με ζαφείρια.
Η Serena Williams με Audemars Piguet
O Αμερικανός ηθοποιός Connor Storrie με Omega Constellation σε χρυσό
Ο Άγγλος ηθοποιός Nicholas Hoult με Vacheron Constantin
Ο Luke Evans με Hublot
Τέλος ο Dwayne Johnson με Jacob & Co.
