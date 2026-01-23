Ο Γιάννης Σπαλιάρας βρέθηκε σε κοσμική εκδήλωση το βράδυ της Πέμπτης και μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Μεταξύ άλλων, απάντησε για τις συνήθειες στη διατροφή του, τη σχέση του με τα χρόνια και αποκάλυψε μια λεπτομέρεια από την οντισιόν του για ένα σόου του Valentino, που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή.

Ο ηθοποιός και μοντέλο ρωτήθηκε αρχικά αν βάφει τα μαλλιά του, αφού στα 50 του εμφανίζει ελάχιστες άσπρες τρίχες. Απάντησε με χιούμορ ότι έχει κουραστεί να το ακούει και ξεκαθάρισε ότι δεν τα βάφει, ενώ παραδέχτηκε ότι μια φορά την εβδομάδα επιτρέπεται να απολαύσει το αγαπημένο του junk food.

Για τον θάνατο του Valentino, ο Σπαλιάρας χαρακτήρισε την απώλεια μεγάλη για τον χώρο της μόδας και μοιράστηκε ότι είχε γνωρίσει τον σχεδιαστή. Θυμήθηκε μάλιστα ότι είχε βρεθεί στο διάσημο σκάφος «Blue One» και είχαν φάει ιταλική κουζίνα.

Στο τέλος της συνέντευξης, ο Σπαλιάρας κλήθηκε να σχολιάσει την αποκάλυψη της Δήμητρας Αλεξανδράκη πως είχαν σχέση πριν από αρκετά χρόνια. Εξήγησε ότι δεν τον ενόχλησε, αλλά προσωπικά δεν θα είχε δημοσιοποιήσει κάτι τέτοιο. Όπως είπε, μετά από 15 χρόνια το θέμα έχει πλέον παραγραφεί.

