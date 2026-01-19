Ο Keith Urban φαίνεται πως αφήνει πίσω του το κεφάλαιο του διαζυγίου και μπαίνει σε μία νέα φάση στην προσωπική του ζωή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο διάσημος country τραγουδιστής ετοιμάζεται να μετακομίσει με τη νέα του σύντροφο, λίγο καιρό μετά την οριστική λύση του γάμου του με τη Nicole Kidman.

Άτομο από το περιβάλλον του Urban ανέφερε πως η σχέση του τραγουδιστή έχει πλέον σταθεροποιηθεί, ενώ τα μέσα ενημέρωσης τον συνδέουν με την 26χρονη τραγουδίστρια Carley Scott Collins.

Παράλληλα, σημειώνεται πως οι κόρες του Urban συνεχίζουν να στηρίζουν τη μητέρα τους, δείχνοντας πως ο δεσμός ανάμεσά τους παραμένει ισχυρός.

Υπενθυμίζεται ότι ο Urban και η Kidman ήταν παντρεμένοι για 19 χρόνια, με τη διάσημη ηθοποιό να καταθέτει αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο, επικαλούμενη «συζυγικές δυσκολίες και αγεφύρωτες διαφορές».

Το διαζύγιο επισημοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου, ενώ η συμφωνία προβλέπει την εναλλαγή της επιμέλειας: ο τραγουδιστής θα βλέπει τα παιδιά κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, με την Kidman να τα έχει τις υπόλοιπες ημέρες, χωρίς οικονομικές απαιτήσεις μεταξύ τους.

Το πρώην ζευγάρι ζει σε διαφορετικά σπίτια από το καλοκαίρι του 2025, ενώ οι φήμες για σχέση του Urban με την κιθαρίστρια Maggie Baugh έχουν ήδη διαψευστεί.

Keith Urban moves in with new girlfriend after Nicole Kidman divorce: report https://t.co/hXk6hyypQP pic.twitter.com/oxIL1FS4mK — Page Six (@PageSix) January 18, 2026

