«Θόρυβο» προκάλεσε ο Γρηγόρης Πετράκος κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Real View, όπου επανέλαβε τις αμφισβητήσεις του για την πανδημία COVID-19. Ο τραγουδιστής έκανε λόγο για «παγκόσμια απάτη» και «προμελετημένο σχέδιο» ελέγχου της ανθρώπινης βούλησης, προκαλώντας αναμενόμενα έντονες αντιδράσεις στο στούντιο.

Στην αρχή της συζήτησης, ο Γρηγόρης Πετράκος δήλωσε: «Ήμουν βέβαιος εξαρχής ότι κάτι μεγάλο συμβαίνει κι όχι αυτό που παρουσιάζεται. Ότι όλο αυτό δεν έγινε λόγω COVID, πίστευα ότι είναι ένας ακόμη». Από εκεί το κλίμα άλλαξε γρήγορα, αφού ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι «αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι όλο αυτό ήταν φτιαχτό», κάνοντας λόγο για «προμελετημένη κατάσταση» που «είχε γραφτεί 15 χρόνια πριν».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής υποστήριξε πως οι θάνατοι δεν οφείλονταν κυρίως στον ιό: «Οι άνθρωποι δεν πέθαιναν από τον COVID αλλά από τα νοσοκομεία… Οι άνθρωποι πέθαιναν 90 από νοσοκομείο, είτε από ενδονοσοκομειακή λοίμωξη, είτε από λάθος πρωτόκολλο». Η άποψή του κορυφώθηκε όταν μίλησε για «μια παγκόσμια τρομακτική απάτη κατά της ανθρωπότητας» με τελικό στόχο «την πλήρη εξουσία και τον ολοκληρωτισμό».

Το κλίμα στο πάνελ εντάθηκε ακόμα περισσότερο όταν η συζήτηση στράφηκε στον προσωπικό αριθμό. Ο Γρηγόρης Πετράκος υποστήριξε ότι πρόκειται για «έλεγχο μέσω αποκλεισμού», δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν με ενδιαφέρει η παρακολούθηση, είναι ο αποκλεισμός. Όταν σε έναν αριθμό και στην ταυτότητά σου θα είναι όλα σου τα στοιχεία, δεν θα είναι αποκλεισμός μόνο για υγειονομικούς λόγους».

Κάπου εκεί η Δάφνη Καραβοκύρη δεν άντεξε άλλο. Με εμφανή εκνευρισμό και διακοπή στον αέρα, του είπε: «Μου φαίνονται ακραία αυτά! Στενοχωριέμαι γιατί θεωρώ ότι έχεις δημιουργήσει στον εαυτό σου ένα ναρκοπέδιο και πρέπει να αποφεύγεις τις νάρκες, γιατί θα γίνει έκρηξη!» και συμπλήρωσε: «Μετακόμισε και πήγαινε σε μια άλλη χώρα! Δεν γίνεται να είσαι μια χαρά όπως τα παρουσιάζεις».

Ο τραγουδιστής απάντησε άμεσα: «Δεν θέλω να μετακομίσω, είμαι μια χαρά. Άρα αν στρουθοκαμηλίσω θα είμαι καλύτερα;».

