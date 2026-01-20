Έντονες αντιδράσεις πυροδότησε η τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με το ζήτημα των αμβλώσεων. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην εκπομπή “10 Παντού”, όπου αναφέρθηκε στην πρόθεσή της να ιδρύσει πολιτικό φορέα, η κ. Καρυστιανού ερωτήθηκε για τη διακοπή κύησης. Αν και αναγνώρισε το δικαίωμα της γυναίκας στην αυτοδιάθεση του σώματός της, σημείωσε πως το θέμα ενέχει ηθικές προεκτάσεις και θα έπρεπε να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, προκαλώντας ποικίλα σχόλια.

Πολύς κόσμος λοιπόν, τοποθετήθηκε σχετικά στα social media εναντίον της. Ακόμα και πρόσωπα που κάποτε στεκόντουσαν στο πλευρό της, όπως για παράδειγμα ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν πώς μια γυναίκα μπορεί να έχει μια τέτοια άποψη, ειδικά μια γυναίκα παιδίατρος. Οι αμβλώσεις στην Ελλάδα νομιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά με τον Νόμο 821/1978, που επέτρεπε την τεχνητή διακοπή κύησης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα κίνδυνος ψυχικής υγείας ή σοβαρές ανωμαλίες στο έμβρυο.

Αργότερα ο Νόμος 1609/1986 ρύθμισε περαιτέρω το πλαίσιο, με την ισχύουσα νομοθεσία να βασίζεται σε αυτές τις διατάξεις.

Ένας “μικρός χαμός” σημειώθηκε στο σημερινό Happy Day με φόντο την τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τη δημόσια διαβούλευση των αμβλώσεων. Ο Δήμος Βερύκιος, υποστηρίζοντας τις απόψεις της κ. Καρυστιανού, προκάλεσε αίσθηση αναφερόμενος στο δημογραφικό ζήτημα ως παράμετρο της συζήτησης. Η τοποθέτησή του αυτή πυροδότησε έντονο διάλογο στο πλατό, με τα πνεύματα να οξύνονται κατά τη διάρκεια της ανάλυσής του.

Όσα ειπώθηκαν στο Happy Day για την Καρυστιανού και τις αμβλώσεις

«Με τέτοιες δηλώσεις, που ξέρω και τη θέση της θρησκείας μας, δεν θα πω είναι μια απόφαση ελαφρά της καρδίας, αλλά δεν μπορείς στη σημερινή εποχή να μην έχει ένα κορίτσι τη δυνατότητα με κάτι που έχει ρυθμιστεί από το 86», σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Με αυτή την τοποθέτησή της έχασε πολλούς…», ειπώθηκε στο πλατό.

«Και εγώ την έβλεπα με συμπάθεια αλλά τώρα κουφάθηκα», είπε ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα πούμε παιδιά κάντε έρωτα και αν σας τύχει εγκυμοσύνη υπάρχει η δυνατότητα της άμβλωσης… αλλά δεν μπορεί να μην έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης», τοποθετήθηκε επίσης η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Λίγο αργότερα, ο Δήμος Βερύκιος, ο οποίος επέμενε στην άποψή του, ξεκίνησε να μιλάει για μια έρευνα για την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα και εκεί ήταν που η ένταση ανέβηκε περισσότερο.

«Όταν ζούμε σε μια χώρα που η υπογεννητικότητα απειλή την ύπαρξη του έθνους στα επόμενα χρόνια…», πρόλαβε να πει και επικράτησε χαμός τόσο από την παρουσιάστρια όσο και από όλο το πλατό.

«Δεν θα πω σε ένα 16χρονο που καταλάθος έμεινε έγκυος “κράτα ο το παιδί για να βοηθήσεις το πρόβλημα υπογεννητικότητα”. Σε παρακαλώ έχεις και κόρη…», είπε φανερά ενοχλημένη η Σταματίνα Τσιμτσιλή. «Όλα τα κορίτσια που είχα στο περιβάλλον μου πριν μια δεκαπενταετία, που πήραν αυτή την σκληρή απόφαση, ήταν σε σχέση σε τρυφερή ηλικία και κλήθηκαν να πάρουν μια τέτοια απόφαση…», συμπλήρωσε.

Με την Τίνα Μεσσαροπούλου να σχολιάζει: «Μετά τα παρατάνε σε ιδρύματα».

