Επιμέλεια: Α.Σ

Η τηλεοπτική σεζόν φτάνει στο τέλος της και η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο φινάλε έχει ήδη ξεκινήσει. Οι ψυχαγωγικές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης ετοιμάζονται να ρίξουν αυλαία, αποχαιρετώντας προσωρινά το κοινό. Από τα καθημερινά μαγκαζίνο και τα μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου, μέχρι τα τηλεπαιχνίδια και τα βραδινά σόου, όλα ολοκληρώνουν τον φετινό τους κύκλο, με πολλά από αυτά να ανανεώνουν το ραντεβού τους για το φθινόπωρο.

Αρκετοί παρουσιαστές βρίσκονται ήδη σε τροχιά καλοκαιρινών διακοπών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η αυλαία συνοδεύεται και από σημαντικές αλλαγές ενόψει της νέας τηλεοπτικής χρονιάς.

Mega: Η τελευταία εκπομπή για Buongiorno, Chase και Χαμογέλα και Πάλι

Η Φαίη Σκορδά θα παρουσιάσει το τελευταίο «Buongiorno» της χρονιάς στις 26 Ιουνίου. Η παρουσιάστρια παραμένει στο τιμόνι της εκπομπής και τη νέα σεζόν, αν και αναμένονται αλλαγές στο δυναμικό της ομάδας της.

Στις 3 Ιουλίου ολοκληρώνεται και ο φετινός κύκλος του τηλεπαιχνιδιού «Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου, το οποίο αναμένεται να επιστρέψει με νέο κύκλο επεισοδίων.

Από την άλλη η Σίσσυ Χρηστίδου και το «Χαμογέλα και Πάλι» θα αποχαιρετήσουν το κοινό στις 28 Ιουνίου, δίνοντας ραντεβού για τον Σεπτέμβριο.

ANT1: Φινάλε για Πρωινό, Rouk Zouk και The 2Night Show

Ο Γιώργος Λιάγκας θα πει το τελευταίο «καλό καλοκαίρι» μέσα από το «Πρωινό» στις 3 Ιουλίου ενώ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα ολοκληρώσει τον φετινό κύκλο του «The 2Night Show» στις 30 Ιουνίου.

Το μουσικό τηλεπαιχνίδι «Don’t Forget the Lyrics» με παρουσιάστρια την Έλλη Κοκκίνου θα ολοκληρωθεί στις 2 Ιουλίου και όπως όλα δείχνουν, δεν θα επιστρέψει τη νέα σεζόν.

Νωρίτερα, στις 26 Ιουνίου, η Ζέτα Μακρυπούλια θα αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό μέσω του «Rouk Zouk», ενώ στις 28 Ιουνίου ολοκληρώνεται και η εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου.

Alpha: Οι τελευταίες εκπομπές για «Happy Day», «Super Κατερίνα» και «Καλύτερα δε γίνεται!»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή θα ολοκληρώσει το φετινό «Happy Day» στις 3 Ιουλίου, ανανεώνοντας το τηλεοπτικό της ραντεβού για τον Σεπτέμβριο μαζί με την ίδια ομάδα συνεργατών.

Την ίδια ημέρα ολοκληρώνεται και η φετινή πορεία της «Super Κατερίνα», με την Κατερίνα Καινούργιου να αποχαιρετά το κοινό μέχρι την έναρξη της νέας σεζόν.

Στις 5 Ιουλίου, θα ρίξει αυλαία για το «Καλύτερα δε γίνεται!» η Ναταλία Γερμανού, με την εκπομπή να επιστρέφει, όπως όλα δείχνουν, το φθινόπωρο.

Star: Αυλαία για Breakfast@Star και Τροχό της Τύχης

Η πρωινή εκπομπή «Breakfast@Star» ολοκληρώνεται στις 3 Ιουλίου, με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου να αποχαιρετούν τους τηλεθεατές. Την νέα σεζόν, η Ζήνα Κουτσελίνη αναμένεται να πάρει τη θέση τους με μια infontainment εκπομπή.

Όσον αφορά την απογευματινή ζώνη, ο Πέτρος Πολυχρονίδης ολοκληρώνει τα γυρίσματα του «Τροχού της Τύχης» την 1η Ιουλίου, με το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι να επιστρέφει και τη νέα τηλεοπτική χρονιά.

ΕΡΤ: Αλλαγές στη δημόσια τηλεόραση

Το «Στούντιο 4» ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να αποχωρούν από τη δημόσια τηλεόραση και να ετοιμάζονται για το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα, πιθανότατα στον ΣΚΑΪ.

Η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» θα αποχαιρετήσει το κοινό την 1η Ιουλίου, ενώ το «Νωρίς Νωρίς» ολοκληρώνεται στις 10 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, και τα δύο προγράμματα έχουν εξασφαλίσει το «πράσινο φως» για τη συνέχεια.

govastiletto.gr -Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Αν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου ήθελε να παρουσιάσει μόνη της εκπομπή, θα της έλεγα να το κάνει»