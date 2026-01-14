Ολοκληρώθηκε η 83η τελετή των Χρυσών Σφαιρών με απόλυτη επιτυχία. Η βραδιά-θεσμός για το Hollywood χάρισε έντονες στιγμές συγκίνησης, ενώ την προσοχή των fashion experts τράβηξαν οι εμφανίσεις των Selena Gomez, Jennifer Lopez και Ana de Armas, οι οποίες ξεχώρισαν για την αισθητική και την προσωπικότητά τους.

Η Katherine Embiricos εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 83η απονομή των Χρυσών Σφαιρών. Η ταλαντούχα παραγωγός βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο Hollywood, καθώς το ντοκιμαντέρ “The Voice of Hind Rajab” στο οποίο υπογράφει την παραγωγή, ήταν υποψήφιο στην κατηγορία Best Motion Picture – Non-English Language, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές.

Η εμφάνιση της Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί

Η Ελληνίδα παραγωγός έχει ξεχωρίσει για τη στήριξή της σε τολμηρά projects με παγκόσμιο αντίκτυπο.

Μόλις έναν χρόνο νωρίτερα, είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο με το ντοκιμαντέρ Hollywoodgate, το οποίο έφτασε στη shortlist των Oscars. Για τις ανάγκες της ταινίας, ο σκηνοθέτης Ibrahim Nash’at ρίσκαρε τη ζωή του, εισχωρώντας στα άδυτα των Ταλιμπάν, ενώ συμπαραγωγός ήταν η Odessa Rae, βραβευμένη με Oscar για το Navalny.

Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται και άλλες διεθνείς παραγωγές, όπως τα The Story Won’t Die και It Doesn’t Matter, επιβεβαιώνοντας το εκλεπτυσμένο αλλά και τολμηρό της κριτήριο.

Αξίζει να αναφέρουμε πως τo “The Voice of Hind Rajab” συνεχίζει τη δυναμική του πορεία, καθώς είναι υποψήφιο και στα φετινά Oscars.

Πέρα από τον κινηματογράφο, η Katherine Embiricos διατηρεί έντονη παρουσία και στον χώρο του πολιτισμού.

Η Katherine Embiricos, γνωστή στην Ελλάδα από την δράση της στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ως υπεύθυνη Διεθνούς Ανάπτυξης.

Μεγάλωσε στο Λονδίνο και είναι απόφοιτος Νομικής και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στη Νομική και Ανθρωπολογία (London School of Economics) καθώς και στην Παγκόσμια Ηθική & τις Ανθρώπινες Αξίες (King’s College του Λονδίνου).

Παράλληλα, συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια σημαντικών πολιτιστικών και φιλανθρωπικών οργανισμών, όπως η Alliance Française στη Νέα Υόρκη και το Ίδρυμα Eternity.

Η Katherine αγαπάει την Ελλάδα, εστιάζοντας στη διάδοση της Ελληνικής ιστορίας και του Πολιτισμού στη διεθνή κοινότητα.

Στο προφίλ της στο Instagram μοιράζεται φωτογραφίες από τα ταξίδια της και στιγμές από την προσωπική της ζωή. Όπως θα διαπιστώσετε πρόκειται για μία πολύ κομψή γυναίκα που αγαπάει τη μόδα και το quiet luxury στυλ.

Η Katherine Embiricos είναι και γόνος της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας Εμπειρίκου, που έχουν καταγωγή από την Άνδρο.

Παππούς της υπήρξε ο Γιώργος Εμπειρίκος, ένας από τους ισχυρούς άνδρες της ναυτιλίας και από τους μεγαλύτερους συλλέκτες έργων τέχνης, με πίνακες του Βαν Γκογκ, του Ελ Γκρέκο, του Γκόγια, του Καντίνσκι, του Πικάσο και του Σεζάν στην ιδιωτική συλλογή του.

Οι γονείς της Katherine, Αριστείδης και Νάταλι, ζουν στο Λονδίνο και αποφεύγουν τις κοσμικές εμφανίσεις.

Μεγάλη αδυναμία της Katherine ήταν η αριστοκράτισσα γιαγιά της Ντόντα Βορίδη, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2015.