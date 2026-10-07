Πρεμιέρα κάνει απόψε, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις 22:00 στον Alpha, η νέα δραματική σειρά «Μια Γυναίκα», με τη Δανάη Παππά να επιστρέφει τηλεοπτικά σε έναν απαιτητικό πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η σειρά κάνει την είσοδό της στο πρόγραμμα του σταθμού με διπλό επεισόδιο και φέρνει στο προσκήνιο μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία για την απώλεια, τη μητρότητα και τη δύναμη που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Πρόκειται για την ελληνική εκδοχή της επιτυχημένης ιαπωνικής σειράς «Woman» και κεντρική ηρωίδα είναι η Μαρίνα, μια νεαρή μητέρα που βλέπει τη ζωή της να ανατρέπεται ξαφνικά μετά τον θάνατο του συζύγου της, Νίκου.

Η ζωή της Μαρίνας αλλάζει μέσα σε μία στιγμή

Μετά την απώλεια του συζύγου της, η Μαρίνα μένει μόνη με τα δύο μικρά παιδιά τους και καλείται να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα για την οποία δεν ήταν προετοιμασμένη.

Χωρίς οικονομική ασφάλεια και ουσιαστική στήριξη, πρέπει να αναλάβει τα πάντα και να βρει τρόπους, ώστε να εξασφαλίσει την επιβίωση της οικογένειάς της.

Το πένθος και ο πόνος συνδυάζονται με έναν καθημερινό αγώνα, καθώς η ηρωίδα χρειάζεται να εργαστεί, να φροντίσει τα παιδιά της και να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις της, χωρίς να έχει την πολυτέλεια να καταρρεύσει.

Στην πορεία, πρόσωπα από το παρελθόν, αλλά και νέες γνωριμίες μπαίνουν στη ζωή της, δημιουργώντας ακόμη περισσότερες ανατροπές.

Οικογενειακές συγκρούσεις, μυστικά και δύσκολες αποφάσεις θα δοκιμάσουν τις αντοχές της, ενώ η προστασία των δύο παιδιών της θα παραμείνει η απόλυτη προτεραιότητά της.

Η σειρά δίνει από την αρχή το στίγμα της μέσα από το μότο «Όταν η ζωή σου στερεί τα πάντα, μαθαίνεις να γίνεσαι τα πάντα», αποτυπώνοντας την προσπάθεια μιας γυναίκας να ανακαλύψει δυνάμεις που ίσως δεν γνώριζε ότι είχε.

Govastiletto.gr – «Μια γυναίκα»: Η Δανάη Παππά αποκαλύπτει για το ρόλο της στη νέα, δραματική σειρά του Alpha