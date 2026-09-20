Στην τελική ευθεία για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «Χαμογέλα και πάλι!» στην καθημερινή πλέον ζώνη του MEGA βρίσκεται η Σίσσυ Χρηστίδου. Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η παρουσιάστρια και η ομάδα της αποχαιρετούν το Σαββατοκύριακο και κάνουν το μεγάλο βήμα στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού.

Μετρώντας αντίστροφα για τη νέα αυτή τηλεοπτική αρχή, η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε μια χιουμοριστική ανάρτηση με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

«Μία και σήμερα… αλλά ποιος μετράει μωρέ; ή προσεύχεται», έγραψε χαρακτηριστικά η Σίσσυ Χρηστίδου, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με το hashtag #season9.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sissy (@sissychristidou)

Η παρουσιάστρια φαίνεται πως αντιμετωπίζει με χιούμορ το άγχος και την προσμονή λίγο πριν από τη νέα τηλεοπτική σελίδα που ανοίγει για το «Χαμογέλα και πάλι!».

Η εκπομπή κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 09:40 και πλέον θα βρίσκεται καθημερινά στον αέρα του MEGA, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Η βασική ομάδα παραμένει στο πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου, με τον Παύλο Σταματόπουλο, τον Νίκο Συρίγο, τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τη Βάλια Χατζηθεοδώρου να συνεχίζουν μαζί της στη νέα καθημερινή τηλεοπτική διαδρομή.

govastiletto.gr – Σίσσυ Χρηστίδου: Τα παρασκήνια λίγο πριν την επιστροφή στο MEGA