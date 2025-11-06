Επιμέλεια: Δ.Α

Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», συνεχίζει να καθηλώνει τους τηλεθεατές, και τώρα αποκαλύπτονται νέες backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα.

Σε σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη και σενάριο Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη, η σειρά πρωταγωνιστούν οι Δημήτρης Λάλος και Μαριλίτα Λαμπροπούλου, φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης ψυχής, όπου η ανάγκη συγκρούεται με τα συναισθήματα και η αγάπη δοκιμάζεται στα όρια της ηθικής.

Στα επόμενα επεισόδια, ο Οδυσσέας ανακαλύπτει τον πραγματικό λόγο που η Αρετή χρειαζόταν το μεγάλο χρηματικό ποσό και βαρύνεται από τύψεις. Με στόχο να εξιλεωθεί αλλά και λόγω του έρωτά του, της κάνει πρόταση γάμου, αγνοώντας τα συναισθήματα του κολλητού του για εκείνη.

Παράλληλα, στο φιλανθρωπικό Gala που οργανώνουν οι μητέρες του Οδυσσέα και του Σταύρου, η Αρετή αποκαλύπτει την ιστορία της, καθώς ο γιος της σώθηκε από τον καρκίνο. Η αλήθεια για το παιδί της γίνεται γνωστή και στον Σταύρο, προκαλώντας ένταση και συγκρούσεις.

Η σειρά δείχνει τον Οδυσσέα να προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση του με την Αρετή, ενώ τα μυστικά του παρελθόντος έρχονται στο φως.

Η πρόταση γάμου φέρνει ένταση, συγκίνηση και τη δειλή αρχή ενός νέου έρωτα, την ίδια στιγμή που η ζήλια και τα ανοιχτά συναισθήματα των άλλων χαρακτήρων δημιουργούν επιπλέον συγκρούσεις και ανατροπές.

Με κάθε επεισόδιο, οι χαρακτήρες δοκιμάζονται στα όρια τους, ενώ οι θεατές παρακολουθούν μια ιστορία γεμάτη ένταση, μυστικά και απρόβλεπτες εξελίξεις.

Πηγή: MEGA