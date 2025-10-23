Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

H νέα δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», έρχεται από το Σάββατο 1η Νοεμβρίου στις 21:00, με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, για να μας παρασύρει σε έναν κόσμο όπου ο έρωτας γεννιέται μέσα από το σκοτάδι.

Το σενάριο υπογράφουν ο Γιώργος Κρητικός και η Στέλλα Βασιλαντωνάκη, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Στάμος Τσάμης. Το MEGA υπόσχεται μια έντονα συναισθηματική σειρά για την απώλεια, τη συγχώρεση και τη δύναμη της αγάπης που επιμένει – ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν χαμένα.

Οι τέσσερις ήρωες που θα σημαδέψουν τη σειρά

Οδυσσέας Χαριτάκης (Δημήτρης Λάλος)

Επιτυχημένος επιχειρηματίας, αυστηρός και μυστηριώδης. Κρύβει πίσω από το ψυχρό του πρόσωπο έναν ευαίσθητο άνδρα που έχει πληγωθεί βαθιά. Το παρελθόν του είναι σημαδεμένο από οικογενειακά σκάνδαλα και μια προδοσία που δεν ξεπέρασε ποτέ. Όταν στη ζωή του μπαίνει η Αρετή, όλα αλλάζουν.

Αρετή Τριανταφύλλου (Μαριλίτα Λαμπροπούλου)

Δυναμική αρχιτέκτονας και μητέρα ενός 8χρονου αγοριού. Χήρα, υπερήφανη και βαθιά ηθική, αναγκάζεται να κάνει μια επιλογή που θα την οδηγήσει στα όριά της, προκειμένου να σώσει το παιδί της. Ο έρωτας δεν είχε θέση στη ζωή της… μέχρι που γνωρίζει τον Οδυσσέα.

Σταύρος Παπαμιχάλης (Τάσος Ιορδανίδης)

Ξάδελφος και στενός συνεργάτης του Οδυσσέα. Ανθρώπινος, ειλικρινής και δίκαιος, ο Σταύρος είναι το ακριβώς αντίθετο του ψυχρού συνεταίρου του. Όμως, χωρίς να το καταλάβει, ερωτεύεται κι εκείνος την Αρετή και τότε όλα περιπλέκονται επικίνδυνα.

Ελένη Γανωτή (Μαριάννα Πουρέγκα)

Κολλητή φίλη και συνεργάτιδα της Αρετής. Ευγενική και τρυφερή, μα με πληγές από το παρελθόν, η Ελένη κρύβει έναν ανεκπλήρωτο έρωτα για τον Σταύρο. Όταν συνειδητοποιήσει τα συναισθήματά του για την Αρετή, θα βρεθεί μπροστά σε ένα σκληρό δίλημμα.

Η σειρά «Μια νύχτα μόνο» υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό με το έντονο συναίσθημα, τις δυνατές ερμηνείες και τις ανατροπές της.

Ένας έρωτας γεννιέται εκεί όπου δεν θα έπρεπε — και τίποτα μετά δεν θα είναι το ίδιο.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

Πηγή: megatv.com