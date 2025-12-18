Σε μια λαμπερή βραδιά με έντονο άρωμα Χριστουγέννων, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υποδέχθηκε το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου την “ελίτ” της πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής στην κατοικία της στους πρόποδες του Λυκαβηττού. Η επίσημη δεξίωση συγκέντρωσε περίπου 150 εκλεκτούς καλεσμένους, οι οποίοι απόλαυσαν την εορταστική ατμόσφαιρα και τη μοναδική φιλοξενία της οικοδέσποινας.

Ποια πρόσωπα έδωσαν το παρών

Από την πλευρά της κυβέρνησης, στη δεξίωση βρέθηκαν οι υπουργοί Τάκης Θεοδωρικάκος, Σταύρος Παπασταύρου, Βασίλης Κικίλιας με τη σύζυγό του Τζένη Μπαλατσινού, Όλγα Κεφαλογιάννη, Θάνος Πλεύρης και Σοφία Ζαχαράκη. Παρόντες ήταν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι υφυπουργοί παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης και Γιώργος Μυλωνάκης, καθώς και οι υφυπουργοί Σέβη Βολουδάκη, Γιάννης Λοβέρδος, Χάρης Θεοχάρης, Κώστας Καραγκούνης και Μάριος Θεμιστοκλέους.

Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Από τον επιχειρηματικό κόσμο, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Αλέξανδρος Εξάρχου, Μαριάννα Λάτση, Δημήτρης Κοπελούζος, Γιώργος Περιστέρης, Γιώργος Αγγελόπουλος, Κρίστιαν Χατζημηνάς, Βασίλης Αποστολόπουλος, Νίκος Τσάκος και Ευάγγελος Πιστιόλης.

Στη δεξίωση παρευρέθηκε και ο προκάτοχος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο τέως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνης.

Ελένη Αθερινού-Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Γιώργος Ντάβλας

Τζένη Μπαλατσινού-Βασίλης Κικίλιας

Ρόη Αποστολοπούλου

Όλγα Κεφαλογιάννη

Χρύσανθος Πανάς

Παύλος Μαρινάκης

Αγγελική Αγγελίδη

Έλενα Μακρή

Όλγα Κεφαλογιάννη

Ρόη Αποστολοπούλου-Βασίλης Αποστολόπουλος

Ανδρέας Ρόμμελ-Μαριάννα Λάτση

Το μενού της βραδιάς περιλάμβανε finger food, όπως τσιπς γαρίδας με σολομό, σουβλάκια, μπέργκερ, καθώς και ποτό, σε ένα χαλαρό αλλά επίσημο εορταστικό περιβάλλον.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

