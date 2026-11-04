Δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια μετά την απώλεια του Michael Jackson, η τεράστια κληρονομιά του «βασιλιά της ποπ» βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης. Αυτή τη φορά, η κόρη του, Paris Jackson, κινείται νομικά εναντίον του διαχειριστή της περιουσίας, αξιώνοντας τη μεταφορά 600 εκατομμυρίων δολαρίων στο οικογενειακό καταπίστευμα που δημιουργήθηκε για την ίδια και τα αδέλφια της.

Στις 29 Οκτωβρίου 2026, η 28χρονη τραγουδίστρια και μοντέλο —η οποία έχει ακολουθήσει τη δική της καλλιτεχνική πορεία— κατέθεσε σχετικό αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, η ίδια υποστηρίζει ότι παρά τα τεράστια έσοδα από την εκμετάλλευση του ονόματος και του έργου του πατέρα της, τα παιδιά του δεν έχουν την πρόσβαση στα κεφάλαια που όριζε η αρχική του επιθυμία.

Οι κατηγορίες κατά του διαχειριστή της περιουσίας

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο John Branca, δικηγόρος και επί χρόνια στενός συνεργάτης του Michael Jackson, ο οποίος εξακολουθεί να διαχειρίζεται την περιουσία του μετά τον θάνατό του, στις 25 Ιουνίου 2009.

Η Paris Jackson τον κατηγορεί ότι διατηρεί ασφυκτικό έλεγχο στα οικονομικά της οικογένειας, αποφασίζοντας ο ίδιος πότε και ποια ποσά θα καταβάλλονται στα τρία παιδιά του καλλιτέχνη: τον 29χρονο Prince, την 28χρονη Πάρις και τον 24χρονο Bigi, γνωστό παλαιότερα ως Blanket.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικαστική προσφυγή, η διαθήκη του Michael Jackson προέβλεπε ότι τα παιδιά του θα άρχιζαν να λαμβάνουν εισόδημα από το μερίδιό τους στο οικογενειακό καταπίστευμα με τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους. Ωστόσο, η Paris ισχυρίζεται ότι αυτό δεν εφαρμόστηκε όπως είχε προβλεφθεί.

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι όταν άρχισε να αμφισβητεί συγκεκριμένες οικονομικές αποφάσεις και πληρωμές προς συνεργάτες της διαχείρισης, βρέθηκε αντιμέτωπη με επιθετικές νομικές κινήσεις, δημόσιες επιθέσεις και σημαντική μείωση των χρημάτων που διατίθεντο στην ίδια και στα αδέλφια της.

Πρόκειται για ισχυρισμούς της πλευράς της Paris, τους οποίους η διαχείριση της περιουσίας απορρίπτει.

Τα δισεκατομμύρια που απέφερε η κληρονομιά του Michael Jackson

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον εξαιτίας των εντυπωσιακών οικονομικών μεγεθών που περιλαμβάνονται στα δικαστικά έγγραφα.

Σύμφωνα με την πλευρά της Paris Jackson, η περιουσία του πατέρα της είχε αποφέρει περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ακαθάριστα έσοδα έως τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ η συνολική αξία της έχει εκτιμηθεί μεταξύ 2 και 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες επιχειρηματικές συμφωνίες περιλαμβάνονται η πώληση μεριδίου της EMI Music Publishing στη Sony έναντι 287,5 εκατομμυρίων δολαρίων το 2018, η πώληση της θρυλικής Neverland Ranch για 22 εκατομμύρια δολάρια το 2020, αλλά και η συμφωνία με τη Sony το 2023, η οποία προέβλεπε προκαταβολή 750 εκατομμυρίων δολαρίων για το 50% συγκεκριμένων δικαιωμάτων της περιουσίας του καλλιτέχνη.

Η Paris υποστηρίζει ότι, ακόμη και μετά τον συνυπολογισμό των οικονομικών υποχρεώσεων, υπάρχουν περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια που θα μπορούσαν να μεταφερθούν στο οικογενειακό καταπίστευμα.

Τι απαντά η πλευρά του Michael Jackson

Η διαχείριση της περιουσίας του Michael Jackson, από την πλευρά της, απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί σκόπιμης παρακράτησης ή περικοπής χρημάτων.

Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές νομικές και φορολογικές εκκρεμότητες, μεταξύ των οποίων και μια μακροχρόνια διαμάχη με την αμερικανική φορολογική υπηρεσία, η οποία είχε διεκδικήσει περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια σε φόρους και πρόστιμα.

Παρότι το αρχικό ποσό έχει μειωθεί σημαντικά έπειτα από δικαστική απόφαση, η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά.

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι της περιουσίας υποστηρίζουν ότι περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη διατεθεί προς όφελος της Paris και των υπόλοιπων δικαιούχων, διαψεύδοντας ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε τιμωρητική περικοπή χρημάτων.

Η διαθήκη και η επιθυμία του «βασιλιά της ποπ»

Πέρα από τα τεράστια οικονομικά ποσά, η δικαστική αντιπαράθεση φέρνει ξανά στην επιφάνεια τη διαθήκη του Michael Jackson και τον τρόπο με τον οποίο είχε επιλέξει να εξασφαλίσει το μέλλον των παιδιών του.

Σύμφωνα με τους όρους που επικαλείται η Paris κάθε παιδί θα μπορούσε να λάβει το ένα τρίτο του κεφαλαίου που του αναλογεί στην ηλικία των 30 ετών, το μισό από το υπόλοιπο στα 35 και το υπόλοιπο ποσό στα 40.

Ο μεγαλύτερος γιος του, Prince, πρόκειται να συμπληρώσει τα 30 του χρόνια τον Φεβρουάριο του 2027, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο χρονοδιάγραμμα της διανομής.

Η νέα δικαστική ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις 4 Δεκεμβρίου 2026, με την Paris να ζητά την παρέμβαση της Δικαιοσύνης ώστε να προχωρήσει η μεταφορά των χρημάτων.

Για την κόρη του Michael Jackson, η υπόθεση δεν αφορά μόνο τη διαχείριση μιας περιουσίας εκατοντάδων εκατομμυρίων, αλλά και την εφαρμογή όσων, όπως υποστηρίζει, είχε προβλέψει ο πατέρας της για το μέλλον των παιδιών του.

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