Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη του κυκλοφορία, το θρυλικό «Billie Jean» του Michael Jackson καταφέρνει ξανά να γράψει ιστορία, αποδεικνύοντας πως κάποια τραγούδια δεν χάνουν ποτέ τη δύναμή τους.

Η εμβληματική επιτυχία από το άλμπουμ Thriller ανέβηκε στην κορυφή του Billboard Global 200, γνωρίζοντας μια εντυπωσιακή αναβίωση παγκοσμίως.

Η νέα αυτή επιτυχία φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τη μεγάλη απήχηση της βιογραφικής ταινίας Michael, η οποία συνεχίζει δυναμικά την πορεία της στους κινηματογράφους και έχει φέρει ξανά τη μουσική του «βασιλιά της pop» στο επίκεντρο.

Μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες, το «Billie Jean» εκτοξεύτηκε από το Νο. 65 στην κορυφή του chart, σημειώνοντας δεκάδες εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Η διαχρονικότητα του κομματιού, ο χαρακτηριστικός ήχος του και η πολιτιστική του επιρροή συνεχίζουν να συγκινούν διαφορετικές γενιές ακροατών, αποδεικνύοντας ότι ο Michael Jackson εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής.

Michael Jackson’s ‘Billie Jean’ Thrills at No. 1 on Billboard Global 200 https://t.co/cbszMLH76B — billboard charts (@billboardcharts) May 18, 2026

