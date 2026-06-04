Στην Ελλάδα βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο απόλυτος θρύλος του NBA, Michael Jordan. Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών επιλέγει σταθερά τη χώρα μας για τις καλοκαιρινές του εξορμήσεις, με τη Μύκονο να αποτελεί τον πλέον αγαπημένο του προορισμό σχεδόν κάθε χρόνο. Αυτές τις ημέρες, ο «Air Jordan» απολαμβάνει τον ήλιο του Αιγαίου πάνω στο υπερπολυτελές superyacht του «M’Brace», συνοδευόμενος από μια μεγάλη παρέα 25 ατόμων.

O Air Michael απαθανατίστηκε από την κάμερα του MykonosLivetv πάνω στην θαλαμηγό του να χαλαρώνει απολαμβάνοντας το διάσημο μυκονιάτικο ηλιοβασίλεμα.

Το σκάφος του, μήκους 75 μέτρων, κατασκευάστηκε το 2018 από το διάσημο ολλανδικό ναυπηγείο Amels και διαθέτει εσωτερικό από αλουμίνιο, οκτώ καμπίνες που φιλοξενούν έως 12 επισκέπτες, ενώ το πλήρωμά του αποτελείται από 24 άτομα. Συνδυάζει πολυτέλεια με άνεση και στις παροχές του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πισίνα, γυμναστήριο, κλαμπ, τζακούζι, κινηματογράφο, γήπεδο μπάσκετ και πληθώρα θαλάσσιων παιχνιδιών.

Εντυπωσιακό είναι το καθιστικό που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού και διαθέτει γυάλινα, πανοραμικά παράθυρα για παρατήρηση του βυθού.

Καταχωρημένο στα Νησιά Κέιμαν, το «M’Brace» θεωρείται ένα από τα πιο πολυτελή superyachts που πλέουν στα νερά της Μεσογείου.

Η αξία του εκτιμάται σήμερα στα €100.000.000, ενώ το κόστος κατασκευής του ξεπέρασε τα €90.000.000. Το «M’Brace» διατίθεται για ενοικίαση στην τιμή του €1.000.000/εβδομάδα την high season ενώ το κόστος της ετήσιας συντήρησής του αγγίζει τα €10.000.000.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολυτελής θαλαμηγός αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι της στο Αιγαίο με προορισμούς άλλα νησιά των Κυκλάδων.

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