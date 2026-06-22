Στην Ελλάδα συνεχίζει τις διακοπές του ο θρύλος του NBA, Michael Jordan μαζί με τη σύζυγό του, Yvette Prieto. Μετά τη Μύκονο, το διάσημο ζευγάρι έβαλε πλώρη για την Κεφαλονιά και το Ιόνιο, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την αγάπη του για τη χώρα μας.

Ο Michael Jordan και η Yvette Prieto επέλεξαν ένα από τα πιο δημοφιλή εστιατόρια της περιοχής για το γεύμα τους, με την παρουσία τους να τραβά αμέσως τα βλέμματα θαμώνων και προσωπικού.

Όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο, το ζευγάρι συνομίλησε με τους ανθρώπους του καταστήματος και αποχώρησε διακριτικά, αφήνοντας πίσω του ενθουσιασμένους όσους είχαν την τύχη να το συναντήσουν.

Η ιδιοκτήτρια του διάσημου εστιατορίου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς, Τασία, μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα και αποκάλυψε τι έφαγε ο διάσημος παλαίμαχος μπασκετμπολίστας.

«Είχε γίνει κράτηση κάποιες ημέρες πριν. Εμείς μέχρι να τον δούμε, δεν το πιστεύαμε. Του είχαν πει ότι πρέπει να φάει αστακομακαρονάδα και κάποια ορεκτικά. Τα πράγματα στην αρχή ήταν λίγο συγκρατημένα. Ο ίδιος τελικά έκατσε έξω από την πόρτα, εξελίχθηκε απίστευτα… Αυτό που ήταν συγκλονιστικό, ήταν η συμπεριφορά της συζύγου του. Πήραμε την υπόσχεση ότι θα έχουμε άμεση επάνοδο κι ελπίζω να την κρατήσει» είπε η γνωστή σεφ.

Η σχέση Michael Jordan– Yvette Prieto

Η σχέση του ζευγαριού μετρά ήδη αρκετά χρόνια. Η Yvette Prieto γνώρισε τον «Air Jordan» σε νυχτερινό κέντρο του Μαϊάμι το 2008 και η χημεία τους ήταν άμεση. Ο αρραβώνας ήρθε τρία χρόνια αργότερα, ενώ το 2013 αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε έναν λαμπερό γάμο που απασχόλησε τα διεθνή media.

Μάλιστα, η Ελλάδα κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους, καθώς αποτέλεσε έναν από τους προορισμούς που επέλεξαν για το ταξίδι του μέλιτος. Από τότε, το ζευγάρι φροντίζει σχεδόν κάθε καλοκαίρι να συμπεριλαμβάνει τη χώρα μας στις αποδράσεις του.

govastiletto.gr -Michael Jordan: Το «γενναίο» φιλοδώρημα που άφησε στο Nammos στη Μύκονο