Τις ομορφιές της Μυκόνου απολαμβάνει ο Michael Jordan, ο οποίος πραγματοποιεί διακοπές στο νησί των Ανέμων μαζί με τη σύζυγό του, Ιβέτ Πριέτο, και την παρέα τους. Ο θρύλος του NBA εθεάθη στο κοσμοπολίτικο Nammos στην Ψαρρού, όπου απόλαυσε ένα γεύμα βασισμένο σε φρέσκα θαλασσινά και ελληνικές σπεσιαλιτέ.

Όσοι βρέθηκαν εκεί έκαναν λόγο για έναν εξαιρετικά προσιτό και χαμογελαστό Jordan, ο οποίος έδειχνε να μαγεύεται από το τοπίο και τη γαστρονομία του νησιού, περνώντας ένα απόλυτα χαλαρό μεσημέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Mykonos Live TV, ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από την παρουσίαση των φρέσκων θαλασσινών. Όταν πέρασε μπροστά από το τραπέζι του το καρότσι με τα ψάρια, τις καραβίδες και τους αστακούς, φαίνεται να έδειξε έντονο ενδιαφέρον, παρατηρώντας προσεκτικά τα προϊόντα και βγάζοντας φωτογραφίες.

Το φιλοδώρημα που άφησε

Πέρα από το γεύμα, αυτό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η κίνηση που έκανε κατά την αποχώρησή του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Jordan άφησε φιλοδώρημα που αντιστοιχούσε περίπου στο 50% του συνολικού λογαριασμού, μια χειρονομία που σχολιάστηκε έντονα από τους εργαζόμενους και όσους γνώριζαν τις λεπτομέρειες της επίσκεψης.

Για τους ανθρώπους του καταστήματος, η κίνηση αυτή αποτέλεσε την καλύτερη επιβεβαίωση ότι ο θρύλος του παγκόσμιου αθλητισμού έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος τόσο από το φαγητό όσο και από την εξυπηρέτηση που έλαβε.

Ο θρύλος του μπάσκετ δεν επισκέπτεται για πρώτη φορά τη χώρα μας, και συγκεκριμένα το νησί των Ανέμων, όμως φέτος έδειξε για πρώτη φορά τόσο ενθουσιασμένος με την παραμονή του εδώ.

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