Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης βρέθηκε σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στο πλατό της εκπομπής Super Κατερίνα στον ALPHA και μίλησε για όλα με την Κατερίνα Καινούργιου.

Ο ηθοποιός, που φέτος τον βλέπουμε σε τρία διαφορετικά project – τη σειρά Να μ’αγαπάς, τη σειρά Ο Γιατρός και τη θεατρική παράσταση Άγριοι στο θέατρο Τζένη Καρέζη – αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον ρόλο του Ορφέα, αλλά και για προσωπικές του συνήθειες.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στη σειρά, προέκυψε ένα μικρό spoiler: η Φωτεινή είναι έγκυος με το παιδί του Ορφέα, ωστόσο ο Ταμπακάκης κράτησε σιγή ιχθύος για την εξέλιξη: «Δεν ξέρουμε αν θα γεννηθεί το παιδί», είπε, αποφεύγοντας να αποκαλύψει περισσότερα για να μην προδώσει την πλοκή.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο ηθοποιός ανέφερε πως βρίσκει κοινά σημεία με τον Ορφέα κυρίως στην αγάπη για την οικογένεια, αλλά ξεκαθάρισε: «Δεν θα παρατούσα τη ζωή μου για να σώσω τα προβλήματα του πατέρα μου. Και σίγουρα δεν θα παντρευόμουν κάποιον που δεν θα ήθελα».

Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης μοιράστηκε ακόμα μια συνήθεια που τον βοηθάει να διατηρεί ισορροπία στην καθημερινότητά του: έχει βάλει ειδοποίηση στο κινητό για να περιορίζει τον χρόνο στα social media: «Βγαίνει μια ειδοποίηση που σου λέει ότι έχεις ξεπεράσει τη μισή ώρα. Το έχω για να το θυμάμαι και να μην το παρακάνω».

Για το μέλλον στην τηλεόραση, ο ηθοποιός παραδέχθηκε ότι προτιμά να επιλέγει συνεργασίες με βάση τους ανθρώπους και όχι μόνο τον ρόλο: «Θέλω να δουλέψω με ανθρώπους που με εμπνέουν. Συνήθως μου προτείνουν δραματικούς ρόλους, ενώ θα ήθελα να δοκιμαστώ και στην κωμωδία».

Govastiletto.gr – Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης αποκαλύπτει: «Ήταν κοινή μας απόφαση με τον Δημήτρη Καπουράνη να…»