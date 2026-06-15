Ο ηθοποιός Μιχαήλ Ταμπακάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» και έκλεψε τις εντυπώσεις με τη νέα του εμφάνιση.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με πλατινέ μαλλιά, μια αλλαγή που έγινε για τις ανάγκες του ρόλου του στην παράσταση Βάκχες. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν έχει ακόμη συνηθίσει τη νέα του εικόνα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχω συνηθίσει ακόμα τα νέα μου μαλλιά».

Η αλλαγή σχολιάστηκε θετικά από τους συντελεστές της εκπομπής, καθώς πρόκειται για μια αρκετά τολμηρή μεταμόρφωση σε σχέση με την εικόνα που είχε συνηθίσει το κοινό.

Οι «Βάκχες» του Ευριπίδη θα παρουσιαστούν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου στις 10 και 11 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Javor Gardev, ενώ συμμετέχουν η Λουκία Μιχαλοπούλου και το μουσικό συγκρότημα The Tiger Lillies.

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