Μια κατάθεση ψυχής για τη σχέση του με τον Βασίλη Μπισμπίκη έκανε ο Μιχάλης Αεράκης στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ». Με φόντο τη νέα τηλεοπτική τους σύμπραξη μετά τον «Σασμό», ο έμπειρος ηθοποιός πήρε θέση για την κριτική που δέχεται κατά καιρούς ο φίλος του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν σπάνιο και αγνό χαρακτήρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σκληρό παρελθόν του Βασίλη Μπισμπίκη, το οποίο όμως δεν στάθηκε ικανό να αλλοιώσει την καλοσύνη και την ποιότητα της ψυχής του.

Ο Μιχάλης Αεράκης είπε χαρακτηριστικά: «Με τον Βασίλη είμαστε φίλοι. Έχει σχολιαστεί άδικα για εμένα. Ο Βασίλης είναι μία δυσεύρετη ψυχούλα. Είναι πολύ αγνός άνθρωπος, αληθινός όσο δεν πάει. Μεγάλωσε δύσκολα και τη δυσκολία και το παρελθόν του δεν το έχει ξεχάσει».

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