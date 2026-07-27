Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Το απόλυτο πάρτι της σεζόν έγινε στη Μύκονο! Η εφοπλιστική οικογένεια Χαλκιά άνοιξε την εντυπωσιακή βίλα της στη Λια, φιλοξενώντας πάνω από 300 VIP καλεσμένους σε ένα φαντασμαγορικό White Party.

Με όλους τους παρευρισκόμενους ντυμένους στα λευκά, το απόλυτο highlight της βραδιάς ήταν η καθηλωτική εμφάνιση του Σάκη Ρουβά, ο οποίος ανέβασε το κέφι στα ύψη και χάρισε μια αξέχαστη μουσική εμπειρία.

Ανάμεσα στις λαμπερές παρουσίες βρέθηκε, διακριτικά και χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους περισσότερους, η Αμερικανίδα ηθοποιός κολομβιανής καταγωγής Sofia Vergara. Λίγες ώρες αργότερα, η σταρ συναντήθηκε σε άλλο κοσμικό πάρτι με τη στενή της φίλη, Σίλια Κριθαριώτη.

Η Σίλια Κριθαριώτη μαζί με τη Σοφία Βεργκάρα και την Κορίνα Λαρπέν

Ο οικοδεσπότης Μιχάλης Χαλκιάς λατρεύει τη μουσική και έτσι ανέβηκε στα decks για να παίξει και να διασκεδάσει τον κόσμο ενώ η σύζυγός του Αλεξάνδρα Ζάκκα των boutique aesthet που προωθούν την ελληνική μόδα συνόδευσε τον Σάκη Ρουβά σε επιτυχία του τους στίχους της οποίας έγραψε στο παρελθόν η ίδια.

Για ακόμη μία χρονιά, το White Party της οικογένειας Χαλκιά επιβεβαίωσε τη φήμη του ως ένα από τα πιο λαμπερά και πολυσυζητημένα κοσμικά γεγονότα του ελληνικού καλοκαιριού, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική, διεθνείς προσωπικότητες και μοναδικές μουσικές στιγμές.

Νίκος Κούλης, Αλεξία Διβάνη

Η σχεδιάστρια κοσμημάτων Κορίνα Λαρπέν με την Σοφία Βεργκάρα

Η Κατερίνα Γκαγκάκη και η Τόνια Φουσέκη

Η οικογένεια Χαλκιά τραγουδάει μαζί με τον Σάκη Ρουβά

Ο Χρύσανθος Πανάς και η Μαρίνα Βερνίκου

Η Ντέλα Ρούνικ δίπλα στην πισίνα

Η Μιλένα Τσαβλίρη και η Έμυ Λιβανίου

Δείτε βίντεο από το λαμπερό πάρτι

govastiletto.gr – Σάκης Ρουβάς – Κάτια Ζυγούλη: Μαζί στη Σίφνο – Το βίντεο που βάζει «τέλος» στις φήμες χωρισμού