Μια ξαφνική περιπέτεια με την υγεία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στάθηκε η αιτία να ακυρωθεί η αποψινή του εμφάνιση στην παραλία των Αγίων Θεοδώρων. Το beach bar που φιλοξενούσε την εκδήλωση εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας τους θαυμαστές του καλλιτέχνη για τη ματαίωση της συναυλίας.

Οι λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του αγαπημένου καλλιτέχνη παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Από την πλευρά τους, οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης ζήτησαν την κατανόηση των θαυμαστών και μερίμνησαν αμέσως για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον τρόπο επιστροφής της αξίας των εισιτηρίων.

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι το live με τον Χατζηγιάννη ακυρώνεται, λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη. Όσοι έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους, μπορούν να λάβουν επιστροφή χρημάτων από το κατάστημα που τα προμηθεύτηκαν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση», έγραφε η ανακοίνωση του beach bar.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KUKO’s The Summer Bar (@kukosthesummerbar)

govastiletto.gr -Μιχάλης Χατζηγιάννης: Τι συμβαίνει με την υγεία του; Γιατί ακυρώνονται οι εμφανίσεις