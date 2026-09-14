Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, που είχε συνεργαστεί δισκογραφικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη τα προηγούμενα χρόνια, επέλεξε ένα ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο για να τον αποχαιρετήσει.

Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, ο τραγουδιστής ανέβασε ένα απόσπασμα αφιερωμένο στη μνήμη του συναδέλφου και φίλου του.

Στο βίντεο, ερμηνεύει ακαπέλα το «Ανήκω σε μένα», ένα από τα τραγούδια που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κάνει γνωστό σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Στο τέλος του αποσπάσματος, εμφανώς φορτισμένος, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης απευθύνθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη με λόγια γεμάτα συγκίνηση.

«Για τον φίλο μου τον Γιώργο… Γιώργο μου, αγαπημένε, θα μας λείψεις», είπε χαρακτηριστικά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του πρόσθεσε το δικό του τελευταίο μήνυμα: «Καλό ταξίδι στο φως».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Michalis Hatzigiannis (@mhatzigiannis)

govastiletto.gr – Μιχάλης Χατζηγιάννης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή – «Μου λείπεις, άγγελέ μου»