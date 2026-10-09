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O Μιχάλης Δημητρακόπουλος, νομικός εκπρόσωπος της Άννας Βίσση, στην απίστευτη διαμάχη που έχει ξεσπάσει με τον Νίκο Καρβέλα, ξεκαθαρίζει με δημόσια τοποθέτησή του ότι όσα έχει αναφέρει η τραγουδίστρια ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα, τόσο ως προς τα προσωπικά όσο και ως προς τα οικονομικά ζητήματα, ενώ εκφράζει την άποψη ότι δεν μπορεί να της απαγορευτεί δικαστικά να ερμηνεύει τραγούδια του Νίκου Καρβέλα.
Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η Άννα Βίσση έχει αποφασίσει να μη δώσει συνέχεια στη δημόσια αντιπαράθεση μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και δημοσιευμάτων.