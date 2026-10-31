Ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στη ΓΑΔΑ, με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που, σύμφωνα με την πλευρά του, περιλαμβάνουν ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς για το πρόσωπό του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, δίνοντας συνέχεια στην υπόθεση που έχει προκαλέσει συζητήσεις τις τελευταίες ημέρες.

Για την παρουσία του τραγουδιστή στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μίλησε ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, στην εκπομπή «For You» με τη Φαίη Σκορδά.

Ο γνωστός ποινικολόγος περιέγραψε την έντονη ενόχληση που έχει προκαλέσει στον Αντώνη Ρέμο η κυκλοφορία δημοσιευμάτων τα οποία, όπως υποστηρίζει, επιχειρούν να τον συνδέσουν με πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης φοροδιαφυγής στον χώρο της εστίασης.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι η προσφυγή στην ποινική Δικαιοσύνη αποτελεί μονόδρομο για τον εντολέα του, προαναγγέλλοντας ότι η νομική πλευρά του τραγουδιστή θα προχωρήσει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.

«Στα χρόνια που με τιμά ως δικηγόρο ο Αντώνης Ρέμος, πρώτη φορά τον είδα να έχει ενοχληθεί τόσο πολύ από κατασκευασμένες ψευδείς ειδήσεις. Η δήθεν σύνδεσή του με πρόσωπα που εμπλέκονται στη δίνη της φοροδιαφυγής στον χώρο της εστίασης αυτές τις μέρες είναι χυδαίο και συκοφαντικό ψέμα. Η προσφυγή στην ποινική δικαιοσύνη είναι για τον Αντώνη Ρέμο μονόδρομος! Θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και οι συκοφάντες θα λογοδοτήσουν!» είναι η δήλωση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Από την πλευρά του, ο Αντώνης Ρέμος επιλέγει να απαντήσει μέσω της νομικής οδού, θέλοντας να προστατεύσει το όνομά του από αναφορές που θεωρεί ότι πλήττουν την προσωπικότητα και την επαγγελματική του εικόνα. Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται πλέον να δοθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

govastiletto.gr – Αντώνης Ρέμος: Στη ΓΑΔΑ για τις αναφορές με «Το Χωριάτικο»