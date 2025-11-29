Ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος βγήκε, το πρωί του Σαββάτου 29/11, σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή του Mega, Χαμογέλα και Πάλι, και μίλησε για όλα όσα συνέβησαν στη χθεσινή 28/11 δίκη για την υπόθεση revenge porn, κάνοντας μια σοκαριστική και ανατριχιαστική αποκάλυψη.

Αρχικά, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε: «Ήταν μια κοινή απόφαση. Δυστυχώς, το λέω και δημόσια, μετανοώ που δέχθηκα να υποστηρίξω το αίτημα της κυρίας Τούνη για να διεξαχθεί η δίκη κεκλεισμένων των θυρών. Η δημοσιότητα μίας δίκης διασφαλίζει την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα της αποφάσεως. Δεν υπαινίσσομαι τίποτα αλλά μετανοώ», τονίζοντας ότι ο λόγος που το λέει αυτό είναι το γεγονός ότι η Ιωάννα Τούνη παρουσιάζεται ως θύτης από την πλευρά των κατηγορούμενων.

Έπειτα, πρόσθεσε: «Με προσωπικό κόστος στη ζωή μου από τη στιγμή που αποφάσισα να κάνω μαχόμενη δικηγορία, ξέρω ότι θα έχω προσωπικό κόστος αλλά δεν θα επιτρέψω να μεταλλαχθεί ότι η κατηγορούμενη είναι η Ιωάννα Τούνη».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε για πρώτη φορά: «Επιλέξαμε να μην κάνουμε δηλώσεις, αλλά να ξέρετε υπάρχουν και όρια σε αυτά που ακούγονται σε αυτή την αίθουσα. Είτε είναι προσωπικές επιθέσεις είτε είναι απειλές προς το πρόσωπο της Ιωάννας Τούνη. Δεν είναι τυχαίο που το λέω. Δεν το αποδίδω στους κατηγορούμενους, έχω μιλήσει με τους δικηγόρους τους και έχω καταθέσει μήνυση στο ηλεκτρονικό έγκλημα, δεχόμαστε απειλές ότι θα σκοτώσουν την Ιωάννα Τούνη και εμένα από έναν λογαριασμό.

Δεν μας κάμπτουν οι απειλές. Είναι η πρώτη φορά που απειλούμαι και εγώ και η κυρία Τούνη. Ενδεχομένως να είναι κάποιος διαταραγμένος. Έχει εντοπιστεί το τηλέφωνό του. Αν κρύβεται κάποιος άλλος τα πράγματα αλλάζουν. Μας λένε ότι αν συνεχίσω να υπερασπίζομαι την κυρία Τούνη και με τα “ψέματά” της καταδικαστούν αυτοί οι άνθρωποι, θα μας κάνουν κομμάτια. Δεν μπορούν οι κατηγορούμενοι να έχουν το θράσος να μας απειλούν, είμαι 37 χρόνια στο επάγγελμα.

Υπάρχουν ανορθογραφίες, αν είναι ψυχασθενής δεν θα ζητήσω να του κάνουν τίποτα. Αν κρύβεται αυτός που απειλεί αλλάζει το πράγμα. Το είπα στην Ιωάννα. Μου λέει “κύριε Μιχάλη, ό,τι αποφασίσετε εσείς. Εσείς είστε δικηγόρος”. Τα έχω στείλει τα μηνύματα και στον συνάδερφό μου, γιατί παρότι τον έχουμε μπλοκάρει, παίρνει μανιωδώς. Δεν συνάδει με έναν εγκληματία, γιατί δεν προειδοποιούν οι εγκληματίες».

Όλοι στο πάνελ παρακολουθούσαν τα λεγόμενά του σοκαρισμένοι. Ωστόσο, θέλησαν να συνεχίσουν τη συζήτηση και όσα συνέβησαν μέσα στην αίθουσα χθες 28/11, με το δικηγόρο να αναφέρει ότι οι κατηγορούμενοι: «Υποστηρίζουν ότι δεν ήξεραν ποιος τραβάει», αλλάζοντας όσα μέχρι τώρα θεωρούνταν δεδομένα.

govastiletto.gr – Μιχάλης Δημητρακόπουλος: Σπάνια βραδινή κοινή εμφάνιση στη Μύκονο με το γιο του – Φωτογραφίες