Το πρωί της Τετάρτης 3/12 προβλήθηκαν για πρώτη φορά στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 τα απειλητικά μηνύματα που έλαβε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη. Στα εν λόγω μηνύματα, τα οποία έχουν σταλθεί από γερμανικό τηλέφωνο, ο δικηγόρος και η influencer απειλούνται αν συνεχίσουν να ασχολούνται με την υπόθεση και αν καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι.

Το πρώτο μήνυμα αναφέρει: «Θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη και θα βρεθείτε σε κανένα χαντάκι. Γι’ αυτό προσέξτε πολύ καλά τι λέτε. Αν τιμωρηθούν οι ένοχοι, θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη. Για αυτό μην κάνετε πολύ τον έξυπνο και παρατραβάτε το σκοινί, γιατί αλλιώς ξέρετε τι έχει να πάθετε».

Στο δεύτερο μήνυμα σημειώνεται: «Προσέξτε πώς μιλάτε εσείς και η εντολέας σας, η κυρία Ιωάννα Τούνη, γιατί το έχετε παρατραβήξει πολύ το θέμα με το ροζ βίντεο. Αν το συνεχίσετε και σε περίπτωση που τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι, θα έχετε άσχημες συνέπειες. Μπορεί να πάθετε μεγάλο κακό. Να το πείτε στην εντολέα σας, την Ιωάννα Τούνη, για να είναι ενημερωμένη. Αυτό μόνο σας λέω, και βάλτε το καλά στο μυαλό εσείς οι δύο».

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος εμφανίστηκε στην πρωινή εκπομπή και απάντησε για τα εν λόγω μηνύματα, λέγοντας πως κάποιοι ανέφεραν ότι είναι ψεύτικα και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος τόνισε ότι κάνει αυτό το επάγγελμα 37 χρόνια και είναι η πρώτη φορά που για μια υπόθεση απειλείται η ζωή του. Κλείνοντας, τόνισε ότι η ελληνική αστυνομία διερευνά το θέμα.

