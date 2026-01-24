Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μίλησε ζωντανά στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» για τη χθεσινή δίκη της Ιωάννας Τούνη, η οποία πήρε αναβολή και θα συνεχιστεί στις 20/2.

«Μόνο το γεγονός ότι έγινε αυτή η βιντεοσκόπηση χωρίς τη συναίνεσή της είναι ποινικό αδίκημα και αν της προκαλέσουν, υπάρχει και σκοπός ηθικής βλάβης, αυτό το αδίκημα αναβαθμίζεται σε κακούργημα.

Βλέπουμε δύο φορές τον κατηγορούμενο, ο οποίος ήταν σε ερωτική συνεύρεση με την κυρία Τούνη και στρέφει το βλέμμα του σε αυτόν που εικονογραφεί και μάλιστα δύο φορές σε ένα μέρος το οποίο είναι βράδυ, σκοτάδι, δεν υπάρχει άνθρωπος, και μετά συνεχίζει και κάνει την πράξη του, από εκεί και πέρα το να λες ότι εγώ την ώρα που έκανα ό,τι έκανα, ο άνθρωπος ο οποίος βιντεοσκοπούσε ήταν ένας άγνωστος άνθρωπος στον οποίο εγώ χαμογελούσα, ξεφεύγει από τα όρια της λογικής, εάν γίνει απόφαση δικαστική… Γιατί ποτέ δεν ξέρεις ένα δικαστήριο τι θα αποφασίσει.

Θα έρθει ο Άρειος Πάγος και θα πει το εξής: Οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι. Η ουσιαστική τους κρίση είναι ανέλεγκτη απ’ τον Άρειο Πάγο, αναιρετικά. Αλλά όταν αυτή η κρίση, αυτό έλεγα χθες, εκ φεύγει από τα όρια της κοινής λογικής, αυτή η απόφαση όχι μόνο αναιρείται από τον Άρειο Πάγο, αλλά θα κληθούν να δώσουν και εξηγήσεις οι δικαστές απέναντι στα πειθαρχικά τους όργανα» ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Το έγκλημα είναι ότι έγινε μια παράνομη καταγραφή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της ερωτικής στιγμής από τον συμμετέχοντα με την κυρία Τούνη και ο άνθρωπος ο οποίος κατέγραψε αυτή τη σκηνή ήταν όχι απλώς φίλος του, της εμπιστοσύνης του, γι’ αυτό γέλαγαν. Συμμετέχει αντιμετωπίζοντας τις ίδιες κατηγορίες που έχει κι αυτός που κάνει σεξ με την κυρία Τούνη. Από κοινού είναι οι πράξεις» συμπλήρωσε ο δικηγόρος της influencer.

«Όταν αναρωτιέμαι, θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η κυρία Τούνη γιατί αυτοί είναι τα θύματα; Διότι είπαν μάλιστα ότι μετά από αυτό το βίντεο, οι followers της κυρίας Τούνη πήγανε στο 1.200.000. Δηλαδή βλέπετε μια στάση η οποία είναι ενοχλητική. Δηλαδή δεν βλέπεις καμία μεταμέλεια. Ίσα ίσα.

Αν αυτά υιοθετηθούν από το δικαστήριο, τότε θα έχουμε μια πρωτοφανή απόφαση. Σας το λέω ειλικρινά. Όπου θα έχεις το υλικό του εγκλήματος, θα χαμογελάει ο δράστης μαζί με τον συνεργό του και εκεί θα πούμε ότι δεν τον είδε και χαμογελούσε το βράδυ σ’ έναν άγνωστο;

Ήταν βράδυ και μπήκε το φλας του κινητού. Όχι απλώς τον έβλεπε. Μα τώρα αστειότητες τώρα να λέμε ότι δεν τον έβλεπε. Αστειότητες. Είναι επιχειρήματα που σας ξαναλέω, έτσι, όταν τα ακούσει ένα παιδάκι θα γελάσει. Κι όμως με αυτά τα επιχειρήματα προσπαθούν να πείσουν το δικαστήριο. Και ξαναλέω: δημόσια. Εάν δικαστής πιστέψει αυτά τα γελοία επιχειρήματα, τα οποία ένα παιδάκι δεν θα τα δεχόταν, ότι δηλαδή κάνω έρωτα, δίπλα μου είναι ένας άγνωστος, τον βλέπω και του χαμογελάω, έναν άγνωστο, εκεί πέρα, να φύγω από τη χώρα» τόνισε ο κ. Δημητρακόπουλος.

govastiletto.gr – Διεκόπη η δίκη της Ιωάννας Τούνη – Δεν προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο