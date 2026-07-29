Με μια οργισμένη παρέμβαση τοποθετήθηκε ο Μιχάλη Ιατρόπουλος σχετικά με τη σύλληψη του 23χρονου γιου του, Αλέξανδρου (γνωστού ως τράπερ «Daima»). Ο γνωστός ηθοποιός τόνισε την αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση κάθε γονέα να στηρίζει το παιδί του στις δύσκολες στιγμές και στα σφάλματά του, ενώ επιτέθηκε με σκληρούς χαρακτηρισμούς στα μέσα ενημέρωσης και δήλωσε τη συμπαράστασή του συνολικά στους νέους καλλιτέχνες της ελληνικής trap μουσικής.

Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος ξεκαθάρισε από την αρχή ότι θα παραμείνει στο πλευρό του γιου του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αρνείται την ευθύνη που αναλογεί σε κάθε ενήλικο για τις πράξεις του.

«Ανθρωποφάγοι πίσω. Αλίμονο στους γονείς που δεν στέκονται δίπλα στα παιδιά τους όταν κάνουν λάθη», έγραψε αρχικά ο ηθοποιός. Στη συνέχεια απέρριψε τη συλλογική απαξίωση των καλλιτεχνών της trap μουσικής, τονίζοντας ότι η επιλογή ενός συγκεκριμένου μουσικού είδους δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως μέτρο για την ηθική ή την ποιότητα του χαρακτήρα ενός νέου ανθρώπου. «Λες και όλα τα παιδιά που κάνουν trap μουσική είναι σκουπίδια. Όλα αυτά τα παιδιά, λοιπόν, αγαπητά σκουπίδια της κίτρινης δημοσιογραφίας, είναι πιο ηθικά και πιο άξια από εσάς», ανέφερε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandros Iatropoulos🤚🏼🫵🏼 (@daima.210)

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος στο γεγονός ότι ο Αλέξανδρος Ιατρόπουλος είναι ενήλικος και διαθέτει τη δική του αυτόνομη καλλιτεχνική και προσωπική ταυτότητα. Ζήτησε, μάλιστα, από τα μέσα ενημέρωσης να παρουσιάζουν οποιαδήποτε είδηση αφορά τον Daima με το δικό του όνομα και όχι πρωτίστως ως «γιο γνωστού ηθοποιού».

«Ο κάθε πατέρας αγαπάει τα παιδιά του ανιδιοτελώς, χωρίς να περιμένει ούτε ευχαριστώ ούτε τα εύσημα. Αν είσαι πατέρας, αγαπάς όπως ο σκύλος τον αφέντη του, χωρίς συμβιβασμούς, και πρέπει», έγραψε και πρόσθεσε: «Ο γιος μου είναι ενήλικος και θα έπρεπε να μεταφέρετε την όποια είδηση αναφέροντας μόνο το όνομά του».

Η στήριξη στην ελληνική trap σκηνή

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος δεν περιορίστηκε στην υπεράσπιση του γιου του, αλλά πήρε θέση συνολικά υπέρ των νέων που δραστηριοποιούνται στην trap μουσική, ακόμη και εκείνων που αποτελούν καλλιτεχνικούς ανταγωνιστές του Daima. «Τουλάχιστον όλα αυτά τα παιδιά που υπεραγαπώ, χωρίς να ξέρω τα περισσότερα, παρότι είναι καλλιτεχνικοί αντίπαλοι του γιου μου, δεν είναι απατεώνες που χρέωσαν με εκατομμύρια ευρώ τους Έλληνες φορολογούμενους, ούτε αληταράδες και κακοποιοί του συστήματος που φοράνε γραβάτες αντί κιλότες», έγραψε εμφανώς εξοργισμένος.

«Είναι αυτοί που είναι και σε όποιον αρέσει. Γνήσιοι και αυθεντικοί», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο της ανάρτησης, ο ηθοποιός χρησιμοποίησε εξαιρετικά σκληρές εκφράσεις εναντίον δημοσιογράφων και μέσων που, κατά την άποψή του, παρουσίασαν την υπόθεση με υπερβολικό ή ανέντιμο τρόπο. «Θέλετε και πολλές κλωτσοπατινάδες για τον υπερβολικό και ανέντιμο δημοσιογραφικό σας ζήλο, που βρωμάει ψέματα και χτυπήματα κάτω από τη μέση. Περαστικά σας για την πρωτοφανή μαύρη ψυχή σας», τόνισε.

«Ο Θεός να σας συγχωρέσει, εγώ ποτέ», ενώ τάχθηκε για ακόμη μία φορά υπέρ των νεότερων γενεών, παρά τα λάθη που μπορεί να κάνουν. «Ζήτω τα νέα παιδιά, παρά τα λάθη τους. Κάτω τα σκουπίδια και η αλητεία με τις κίτρινες πένες», κατέληξε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mixalis Iatropoulos (@iatropoulosmixalis_official)

Τι συνέβη στη Νέα Σμύρνη

Η σύλληψη του Daima πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας -όπως έγινε γνωστό-, περίπου στις 22:10 αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έκαναν σήμα στον 23χρονο οδηγό μοτοσικλέτας να σταματήσει για έλεγχο στην οδό Αιγαίου. Κατά την αστυνομική εκδοχή, ο νεαρός δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη. Στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Δαρδανελίων εγκατέλειψε τη μοτοσικλέτα και επιχείρησε να απομακρυνθεί πεζός, προτού ακινητοποιηθεί λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς. Κατά τον σωματικό έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του ένα κατσαβίδι, το οποίο κατασχέθηκε. Οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Δεν έχει αναφερθεί ότι κατηγορείται για χρήση του αντικειμένου ή για άσκηση βίας.

Η ανάρτηση του Daima από τα δικαστήρια

Την Τρίτη 28 Ιουλίου ο Daima οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Από εκεί δημοσίευσε Instagram Story, προσθέτοντας ως τοποθεσία τα δικαστήρια, χωρίς να σχολιάσει αναλυτικά όσα είχαν προηγηθεί. Ο 23χρονος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη σύγχρονη ελληνική rap και trap σκηνή.

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