Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή, τους τέσσερις γάμους του, αλλά και τη σημερινή του σύντροφο, Κατερίνα Καλκανά.

Αναφερόμενος στις σχέσεις του, τόνισε πως για εκείνον ο λόγος τιμής έχει ιδιαίτερη σημασία.

«Πιστεύω ότι έχεις την ηθική υποχρέωση, όταν δίνεις τον λόγο σου σε μια κυρία να τον κρατάς. Παντρεύτηκα σε διάφορες φάσεις της ζωής μου. Η μία ήταν όταν ήμουν 24 χρονών, που γνώρισα μια εξαιρετική κυρία με την οποία έχω τα δυο παιδιά τα μεγάλα. Δεν γινόταν να πάρω τον λόγο μου πίσω», ανέφερε αρχικά.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως τη μητέρα του γιου του την παντρεύτηκε δύο φορές: μία με πολιτικό γάμο και μία στα Σφακιά, εξηγώντας πως, παρότι υπήρξαν στιγμές που μετάνιωσε, θεώρησε χρέος του να τηρήσει την υπόσχεσή του.

Ο ηθοποιός έκανε και έναν μικρό απολογισμό των σχέσεών του: «Έχω κάτσει και πολλά χρόνια στις σχέσεις. Πέντε – έξι χρόνια με την πρώτη γυναίκα μου, δώδεκα με τη δεύτερη, δεκατρία με την τρίτη και είμαι ήδη επτά χρόνια με την τωρινή σύντροφό μου, την Κατερίνα».

Με τρυφερότητα μίλησε για τη σημερινή του σύντροφο, αφήνοντας να εννοηθεί πως η σχέση τους έχει γερά θεμέλια, ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει πως ήδη σκέφτεται και το ενδεχόμενο ενός ακόμη γάμου.

