Σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης τοποθετήθηκε ο Μιχάλης Κουϊνέλης για τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN και στον δημοσιογράφο Αδάμ Αλεξόπουλο. Ο δημοφιλής δημιουργός στάθηκε στην προσωπικότητα και την πορεία του εκλιπόντος, υπογραμμίζοντας την καλλιτεχνική του τόλμη.

Όπως ανέφερε, επρόκειτο για έναν ξεχωριστό ερμηνευτή που αναζητούσε συνεχώς νέους μουσικούς ορίζοντες και πειραματισμούς, διατηρώντας πάντα αναλλοίωτο το αυθεντικό του ύφος.

«Η αλήθεια είναι ότι σαν καλλιτέχνης ήταν εξαιρετικός γιατί ήταν και καινοτόμος, δηλαδή δεν φοβόταν να πειραματιστεί μουσικά και γι’ αυτό τον βλέπαμε συχνά να προσφέρει πάντα κάτι καινούργιο στη μουσική. Σαν άνθρωπος ήταν εξαιρετικός, εξαιρετικός. Η εμπειρία μου μαζί του, το να είμαστε μαζί στο στούντιο, το να διαλέγουμε τα τραγούδια που ήθελε να πει, παρουσίαση κυρίως των τραγουδιών, όταν του παρουσίαζα κάποια τραγούδια, ήταν πραγματικά ιεροτελεστία και θα μου λείψει αυτή η κατάσταση.

Εγώ τώρα έχω μια πολύ περίεργη συγκυρία, διότι το τελευταίο τραγούδι που είπε, οι «Επιπτώσεις», είναι ένα δικό μου τραγούδι και του παρουσίασα μια σειρά τραγουδιών, τα οποία είχε και πιο χαρούμενα τραγούδια και όταν του παρουσίασα αυτό το ζεϊμπέκικο, που ήταν λίγο πειραματικό, μου είπε «Αδελφέ», μου λέει, «θα πούμε αυτό». Και του λέω «Ρε συ Γιώργο, είσαι σίγουρος να πούμε αυτό το κομμάτι; Είναι λίγο βαρύ, δεν είναι;». «Αδελφέ, έτσι ακριβώς νιώθω» μου λέει «αυτό το διάστημα». Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Οπότε το τελευταίο διάστημα πρέπει να πέρναγε λογικά δύσκολα» εξομολογήθηκε ο Μιχάλης Κουϊνέλης.

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