Ο Μιχάλης Κουϊνέλης επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, με ένα βίντεο που δεν είχε δημοσιευτεί μέχρι σήμερα.

Ο γνωστός τραγουδιστής και δημιουργός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του ένα ιδιαίτερα προσωπικό στιγμιότυπο από το στούντιο ηχογράφησης, αποκαλύπτοντας μια άγνωστη μέχρι τώρα στιγμή από τη συνεργασία και τη φιλία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στο βίντεο οι δύο καλλιτέχνες βρίσκονται μαζί στο στούντιο και τραγουδούν στίχους από το «Οινόπνευμα φτηνό», ένα τραγούδι που συμπεριλήφθηκε στον δίσκο «Αγαπώ σημαίνει». Τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού είχε γράψει ο ίδιος ο Μιχάλης Κουϊνέλης.

Ο Stavento θέλησε να μοιραστεί τη συγκεκριμένη ανάμνηση με το κοινό, εξηγώντας ότι πρόκειται για στιγμές που μέχρι σήμερα κρατούσε για τον ίδιο.

«Ας μην τα κρατάω μόνο για μένα… Έτσι περνάγαμε στο στούντιο κάθε φορά. Καλό ταξίδι αδερφέ…», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του στο TikTok.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

@michalis_stavento Ας μην τα κρατάω μόνο για μένα… Έτσι περνάγαμε στο στούντιο κάθε φορά. Καλό ταξίδι αδερφέ…🕊️ ♬ πρωτότυπος ήχος – STAVENTO – STAVENTO

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