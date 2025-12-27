Μια ιδιαίτερα ανησυχητική εμπειρία από το παρελθόν του αποκάλυψε ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι». Η εξομολόγησή του άφησε άφωνη τη Σίσσυ Χρηστίδου, καθώς περιέγραψε μια ακραία περίπτωση θαυμασμού που εξελίχθηκε σε δικαστική υπόθεση.

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι στο παρελθόν δέχτηκε ένα «δώρο» από θαυμάστριά του, το οποίο αρχικά δεν του προκάλεσε υποψίες. Ωστόσο, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αντιλήφθηκε πως μέσα στη γλάστρα που του είχε σταλεί υπήρχε κοριός.

Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο διέμενε προσωρινά σε Airbnb, καθώς έκανε εργασίες στο σπίτι του. Όταν επικοινώνησαν μαζί του από το ανθοπωλείο, έδωσε τη διεύθυνση της προσωρινής κατοικίας του.

Ο κοριός εντοπίστηκε χάρη στον γάτο του, γεγονός που τον ανησύχησε έντονα.

«Ήταν η μοναδική φορά που φρίκαρα τόσο πολύ», παραδέχτηκε, προσθέτοντας ότι άμεσα ειδοποίησε την αστυνομία και τη δικηγόρο του. Σύμφωνα με όσα του γνωστοποιήθηκαν, η εμβέλεια της συσκευής ήταν αρκετά μεγάλη, γεγονός που σήμαινε πως ο αποστολέας βρισκόταν κοντά.

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης αποκάλυψε επίσης, ότι γνώρισε αργότερα την ταυτότητα του ατόμου, το οποίο τον είχε προσεγγίσει παλαιότερα στο θέατρο με επαγγελματική αφορμή. Όπως τόνισε, δεν τον απασχολεί το κίνητρο πίσω από την πράξη, αλλά το γεγονός ότι ξεπεράστηκαν κάθε είδους όρια.

Govastiletto.gr – Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Ποιος είναι ο Χάρι Έβανς από το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» – Η ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας